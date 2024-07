Furcsa orosz számok érkeztek a háborúból – Ez lehet a változás kezdete?

Richard Vereker a háború kezdete óta monitorozza az orosz harckocsi-veszteségeket, típus és havi bontás szerint. A listára azok a kilőtt orosz páncélosok kerülnek fel, amelyek megsemmisítéséről, vagy harcképtelenné tételéről fénykép, vagy videófelvételek állnak rendelkezésre.

És bár a júliusi adatok még nem teljesek – lévén a hónap harmada telt csak el – merőben szokatlan számadatoknak lehetünk tanúi: a veszteséglistákról szinte teljesen egészében eltűntek a T-80-asok (2 darab), míg a T-62-esek darabszáma (7 darab), és aránya (31,8%) is jelentősen megugrott.

