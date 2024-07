Kényes régióban mocorog Peking, iszlamista fegyveresek lehetnek a nagyhatalom segítségére

A bázis létezését hivatalosan egyik kormány sem ismerte el, de a képek egyértelműen mutatják az építkezés folytatását, beleértve a bázishoz vezető bekötőutakat is. Az építkezés 2016-ban kezdődött, amikor Kína biztonsági paktumot írt alá Tádzsikisztánnal. Peking igyekszik kiterjeszteni katonai jelenlétét minden határán, különösen az indiai Himalájában.

Parviz Mollojonov politológus szerint hatalmi vákuum alakult ki a térségben, amelyet Kína igyekszik betölteni. Hozzátette, hogy Kína kihasználja a tádzsik kormány aggodalmát az afganisztáni helyzet romlása miatt, mivel a két ország összesen 1357 kilométeren határos egymással. Peking lőszert és haditechnikai eszközöket szállít Tádzsikisztánnak, hogy egy fejlett védelmi vonalat tudjanak létrehozni a problémás térségben. A keleti nagyhatalom emellett Kabullal is jó kapcsolatokat ápol, Kína volt az első ország, amely elismerte a tálibok által kinevezett nagykövetet, és igyekezett kiépíteni kapcsolatokat az Afganisztánt irányító iszlamista csoportokkal. Peking célja Hszincsiang régió ujgur muszlim lakosságának korlátozása is, hogy folytathassa gazdasági terjeszkedési terveit Közép-Ázsia é Európa felé. Ehhez viszont jó kapcsolatot kell kiépíteni a térségi, többéségében iszlám lakosságú országokkal, hogy a szélsőséges eszmék ne terjedjenek át a határon.

Tádzsikisztán számára a Kínával való szorosabb kapcsolat azt is jelenti egyben, hogy elfogadja Peking "terrorizmusellenes" politikáját.

Korábban számos kritika érte már Kínát, mivel a gyanú szerint több mint egymillió embert zártak úgynevezett átnevelő táborokba, ezek pedig többnyire az iszlám vallási kisebbséghez tartozók voltak.

