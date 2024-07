New York Times: Donald Trump alkalmatlan az elnökségre

Trump olyan jellemről adott számot, amely méltatlan az elnökséggel járó felelősségre

- írja a Times 14 publicistájából álló szerkesztőségi testülete. "Az alkotmány, a jogállamiság és az amerikai nép iránti tisztelet teljes hiányáról tett tanúbizonyságot. Az ország jövőjéről alkotott meggyőző vízió helyett Trumpot a politikai hatalomvágy hajtja:

a kormányzat eszközeit arra használja, hogy érdekeit érvényesítse, késztetéseit kielégítse, és megtorlást gyakoroljon azokon, akik szerinte rosszul bántak vele

- fogalmaz az Egyesült Államok vezető napilapja.

The editorial board of the New York Times has declared that Donald Trump is unfit to lead pic.twitter.com/AEvY6Q7Khv