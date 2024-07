Szinte minden amerikai vadászgépet modernizálnak, a csúcsmodern F-35-ös is újra átadásra készen lehet

Az ötödik generációs vadászgépek korábban több problémával is kénytelenek voltak szembenézni, jellemzően a szoftverfrissítéssel akadtak gondok. A gyártó Lockheed Martin a hibák kijavításáig nem adott át egyetlen gépet sem az amerikai légierőnek, viszont várhatóan

a TR-3 nevű frissítés már ebben a hónapban alkalmas lesz arra, hogy a Pentagon átvegye az a programmal fejlesztett gépet.

Közben arról is szó esett, hogy az amerikai légierő pontosan mit tervez a korábbi fejlesztésű vadászgépekkel.

A légierőnek közben az energia- és hűtőrendszerének régóta fennálló problémáival is meg kell küzdenie az F-35-ösök esetében, amelynél arra is kell figyelniük, hogy ne szálljanak el túlzottan a költségek. Kenneth Wilsbach tábornok, a Légiharc-parancsnokság vezetője, közben azt is elárulta, hogy az F-35-ösök mellett szintén ötödik generációsnak számító F-22-esekkel mit terveznek:

Az F-22 egy fantasztikus repülőgép. Éppen most, amikor beszélgetünk, több korszerűsítést is tervezünk a géphez. És az F-22-nek jelenleg nincs hivatalos utódja. Nyilvánvalóan kiegészíti majd az F-35-ösöket, amelyeket továbbra is építünk, és remélhetőleg hamarosan több ilyen gépet is átveszünk, amint túljutunk a Lockheed Martin TR-3 nehézségein

– mondta.

Az elmondások szerint a Pentagon tervezi az F-15FX valamint az F-16-osok korszerűsítését is. Utóbbiakat új elektronikai hadviselési egységekkel és elektronikusan letapogatott antennás radarokkal látják el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images