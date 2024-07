Joe Biden nem adja fel: "Én vagyok a legalkalmasabb a kormányzásra!"

A Hill tudósítása szerint Joe Biden tegnapi szereplése nem volt elég meggyőző ahhoz, hogy a párton belüli kétkedőit megnyugtassa, de annyira tragikusnak sem tűnt, hogy azonnal véget vetne a kampányának. "A sajtótájékoztató végül egyik végletet sem érte el" - írják.

A CBS kiemeli, hogy az elnök elkövetett pár szóbeli botlást, "de a sajtótájékoztató során megmutatta, hogy érti az Egyesült Államok előtt álló összetett külpolitikai kérdéseket." A botlások alatt érthetjük, hogy mint arról beszámoltunk, Kamala Harris alelnökre Biden egyszer "Trump alelnökként" hivatkozott. Egy tegnapi másik eseményen pedig Biden egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Putyin elnökként mutatta be.

President Biden: Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin? Hes gonna beat President PutinPresident Zelenskyy: Im betterPresident Biden: Youre a hell of a lot better pic.twitter.com/pELfxmjbqx