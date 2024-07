Megszólalt a Kreml: meglepő dolgot tett Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szinte az egész világot körbeutazva indult el egy nagyszabású „békemisszióra”. Ennek keretében ma Donald Trumppal is találkozott, erről a találkozóról pedig még az orosz fővárosban sem tudtak – közölte a Reuters.

A budapesti kormányfő július elején kezdte el végiglátogatni az orosz-ukrán háborúban legfontosabbnak vélt szereplőket. Először Kijevben volt, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt, aztán Moszkvában Vlagyimir Putyinnal beszélt. Ezt követően a Türk Tanácsba ment, később Pekingbe ment, ahol Hszi Csin-ping kínai vezetővel tárgyalt, majd az Egyesült Államok következett. Orbán Viktor itt részt vett a washingtoni NATO-csúcson, ezután azonban dél felé vette az irányt, Floridába utazott.

Itt találkozott ugyanis Donald Trump republikánus elnökjelölttel, akivel kapcsolatban a magyar politikus úgy fogalmazott, hogy „meg fogja oldani az ukrajnai háborút”.

A találkozó meglepett reakciókat okozott a világ jelentős részén, még Moszkvában is. A Kreml pénteken egy közleményt tett közzé, amely szerint Orbán nem említette Vlagyimir Putyinnak, hogy a korábbi amerikai elnökkel is találkozni fog a „békemissziója” során. Emiatt az orosz államfő nem is tudott semmilyen üzenetet átadni a republikánus politikusnak.

Orbán Viktort az Európai Unió vezetői több alkalommal is éles kritikával illették, mivel szerintük a soros EU-s elnökséget vezető kormányfő visszaél a pozíciójával, és úgy tárgyal országokkal a szervezet nevében, hogy arra nem kapott felhatalmazást.

