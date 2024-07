Újabb hihetetlen bakit vétett az amerikai elnök: szerinte Putyinnak hívják Ukrajna elnökét

Az amerikai elnök egészségügyi állapotával kapcsolatos kételyek egyre inkább a közbeszéd témája az Egyesült Államokban, miután Joe Biden demokrata politikus alaposan leszerepelt Donald Trump ellen egy elnökjelölti tévévitán. Az elmúlt hetekben sorra lehetett arról olvasni, hogy a 81 éves elnöknek nem kellene újra indulnia, mivel már túl öreg és nem képes megfelelően képviselni az Egyesült Államokat.

A NATO megalakításának 75. évfordulójára tartott NATO-csúcstalálkozón tett kijelentése miatt is fájhat mostantól Biden feje: az utolsó napon sikerült „Putyin elnökként” mutatta be Volodimir Zelenszkijt.

Most átadom a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság. Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr

– konferálta fel a kijevi vezetőt az amerikai elnök. A kijelentést követően aztán gyorsan kijavította magát, azt mondta, hogy arra koncentrál, hogy legyőzze az orosz államfőt.

Biden introduces Zelensky as President PutinEnough. This cant go on. Not for this dangerous election and certainly not for four years undermining US credibility after that. America needs the Democrat administration, but a new leader at the helm. pic.twitter.com/t9JQWH2zr8