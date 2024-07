Videó: lecsaptak Oroszország szupermodern vadászbombázói, hullottak a FAB-500-asok az ukrán állásokra

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint az orosz haderő Szu-34-es vadászbombázókkal hajtott végre csapásokat Ukrajna területén. A bombázások helyszíne jelenleg ismeretlen, a Reuters és a török Andolou hírügynökség azonban felvételeket közölt a bevetésről.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz haderő negyedik generációs, Szu-34-es harci repülőgépei FAB-500-as nem irányított légibombákkal mértek csapást több ukrán célpontra is.

A videón az látszik, ahogy a SZU-34-esek a levegőbe emelkednek, majd a felvétel második felében ledobják a bombákat Ukrajna felett.

A bevetésen használt FAB-500 légibomba nagy robbanóerejű, ugyanakkor nagyon pontatlan fegyvernek számít.

A számjelölés a nevében azt jelenti, hogy hány kilogrammot nyom az adott fegyver.

Az orosz mérnökök egyébként előszeretettel használják az Ukrajna elleni háborúban az eredetileg még a szovjet korszakból származó FAB bombákat. Korábban már beszámoltunk róla, hogy ezeket az alapvetően irányítás nélküli szerkezeteket az orosz mérnökök gyakran szárnyakkal és GPS navigációs rendszerrel (ún. UMPK-kitek) látják el. A kit segítségével a "buta bombák" jóval pontosabbak lettek, és a hatótávolságuk is jelentősen megnövekedett.

Idén tavasszal érkeztek hírek arról, hogy Oroszország már FAB-1500-as bombákat is bevetett az ukrán fronton, pár hete pedig már a kétszer akkora tömegű FAB-3000-eset is használták, mindkét változatot a friss kiegészítővel, siklóbombaként.

Címlapkép forrása: Andolou hírügynökség via Reuters