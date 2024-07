Zelenszkij reményei szertefoszlottak: a NATO-csúcs legnagyobb csalódásai

Július 11-én véget ért a 2024-es NATO-csúcs Washingtonban, amire előzetesen nagy várakozásokkal tekintettek Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt remélte, hogy a megbeszéléseken sikerül majd az eddigieknél nagyobb támogatást elérnie országa számára az orosz invázió ellen. A találkozón elhangzó bejelentések azonban csalódást keltőek lehettek, mivel semmilyen lényeges ígéret nem hangzott el.

A legnagyobb hatású kijelentést az jelentette, hogy a kelet-európai ország útja „visszafordíthatatlan” a NATO felé.

A találkozón emellett több ország is légvédelmi eszközöket vagy más harcászati eszközt ígért Kijevnek, ezek azonban többnyire olyan vállalások, amelyek már korábban is elhangzottak. Az erős nyugati támogatás ellenére az ukránok nem kapták meg azokat a garanciákat, amelyekre előzetesen vártak. A katonai szállítmányok jelenlegi szintjének maradása esetén Ukrajna reális eséllyel tudja magát megvédeni a nagyobb orosz invázió ellen, azonban ennyiben ki fog merülni az ország képessége. Az oroszok vélhetően továbbra is folyamatosan képesek lesznek támadásokat indítani a frontvonalakon, valamint képesek lesznek lassan felőrölni az ukrán csapatokat. A tömeges légicsapások ráadásul hatalmas demográfiai, gazdasági, politikai költségeket rónak a kijevi költségvetésre, ez pedig hosszútávon fenntarthatatlan spirálba tereli Ukrajnát.

A Kremlnek az a meggyőződése, hogy a nyugatiak támogatásai valószínűleg elérték a csúcsot, a jövőben maximum ennek a fenntartása lesz látható, de tovább már nem fogják emelni az összegeket.

A moszkvai döntéshozók éppen ezért úgy látják, hogy megéri fenntartani a háborút, mivel az idő az ő oldalukon áll, képesek lehetnek lassan felmorzsolni az ellenállást délnyugati szomszédjukban. A Nyugatnak közben a legnagyobb lehetősége a hosszúra nyúló véres háború megakadályozására, hogy olyan garanciákat adnak Kijevnek, amellyel elriasztják az oroszokat a további lépésektől. Ilyenek lehetnek a még nagyobb mennyiségű fegyverszállítmányok bejelentése vagy a konkrét NATO-tagság Ukrajnának. Ez utóbbiról azonban elhangzott, hogy szó sem lehet róla, ameddig tart a konfliktus a kelet-európai országban.

A találkozón több csendes-óceáni ország is részt vett, amelyet mintegy jelzésnek szántak az elmélyülő orosz-kínai kapcsolatokra reagálva. A találkozó egyik fontos megállapodása, hogy az Egyesült Államok közepes hatótávolságú rakétarendszereket fog telepíteni Németországba. A bejelentés lényege, hogy átmenetileg időt nyerjenek az európai hatalmak a saját eszközeik kifejlesztésére, amiről szintén bejelentést tettek a felek.

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images