A következő napokban eldőlhet Joe Biden sorsa – Ők mozgathatják a háttérben a szálakat

Joe Biden gyakorlatilag hullámvasútra ültette újraválasztási kampányát a június 27-i, nem túl meggyőző vitateljesítményét követően. A fogadási piacok mozgásával szemléletesen bemutatható, hogyan változott az elnök újraválasztási esélye az események tükrében. A párharc utáni első héten 10-20%-kal esett be Biden esélye a párt jelöltségének megszerzésére, ami további 20%-kal csökkent július 2-án, miután az első demokrata alsóházi képviselő, a texasi Lloyd Doggett nyilvánosan szólította fel Bident a visszalépésre.

A New York Times július 3-án írta meg, hogy a demokrata inkumbens egy meg nem nevezett szövetségesének arról számolt be: fontolóra veszi, hogy mégse induljon egy újabb négyéves ciklusért, mely végére 86 éves lenne (az értesülést tagadta a Fehér Ház). Miután a következő héten Biden csak kisebb rádióknak adott interjút (amelyekkel kapcsolatban később fény derült arra, hogy a segédei előzetesen kérdéseket küldtek a riportereknek, és az egyiket utólag megvágták), és csak néhány kampánygyűlésen tartott beszédet súgógép segítségével, július 5-én este adta az első interjúját az ABC-nek.

Ekkor a kérdésre, hogy visszalépne-e, ha egyértelműen vereségre áll Donald Trumppal szemben, az elnök úgy válaszolt:

Ha a mindenható Isten eljön a Földre, és azt mondja nekem: «Joe, szállj ki a versenyből», akkor kiszállok. De a mindenható Isten nem fog eljönni.

Egyes demokraták nem találták bizalomkeltőnek Biden ezen megfogalmazását, és többen kitartottak amellett, hogy az elnöknek több súgógép nélküli beszédet és nyilvános eseményt kellene tartania, valamint interjúkon és sajtótájékoztatókon kellene részt vennie, hogy megnyugtassa az állapota miatt aggódó amerikai választókat és párttársait.

Noha korábban is voltak rövidebb periódusok, amikor Kamala Harris alelnök, akire Biden elsőszámú utódjaként tekintenek, átvette a vezetést, a hétvégén a PredictIt fogadási oldal azt mutatta: az interjú fényében Harris elnökjelölti kilátásai napokig magasabbak voltak főnökéjénél. A Biden-ellenes hangok megerősödésére a Fehér Ház július 8-án, hétfőn egy kongresszusi képviselőknek címzett levéllel reagált, amelyben Biden a főcímeket második hete domináló belső konfliktus befejezését kérte kollégáitól: "a hogyan tovább kérdése már több mint egy hete alaposan körül lett járva. És itt az ideje, hogy lezárjuk." Hangsúlyozta,

A PÁRTNAK "EGYETLEN FELADATA" VAN, MÉGPEDIG AZ, HOGY NOVEMBERBEN LEGYŐZZE A REPUBLIKÁNUSOK VÁRHATÓ ELNÖKJELÖLTJÉT, DONALD TRUMPOT.

Biden azzal fejezte be levelét:

Az elszántság bármilyen megrendülése vagy az előttünk álló feladat tisztázásának hiánya csak Trumpnak segít és nekünk árt. Itt az ideje, hogy összefogjunk, egységes pártként haladjunk előre, és legyőzzük Donald Trumpot.

Ezután két napig úgy tűnt, Biden számára még sincs minden veszve, és ezt a fogadási piacok is észlelték. Miközben egy Parkinson-kórra specializálódó orvos fehér házi látogatásai szerepeltek a címlapokon, a fővárosba a július 4-i hétvége után visszatérő törvényhozók a hosszas írásbeli üzengetés után összegyűltek és tanácskoztak, aminek meg is lett az eredménye.

Kedden kiállt Biden mellett a kongresszusi fekete caucus, illetve a demokraták hispán frakciója is támogatását fejezte ki, valamint befolyásos politikusok, mint például a progresszív körökben népszerű Alexandria Ocasio-Cortez. Ráadásul kedden kezdődött a NATO csúcstalálkozója Washingtonban, ami a Fehár Ház reményei szerint kisebb megálljt parancsolt volna a párton belüli harc eszkalációjának.

Nancy Pelosi volt demokrata házelnök szerda reggeli nyilatkozata azonban mindent borított, ahogy George Clooney véleménycikke is, aki visszalépésre szólította fel Bident.

A fogadások alapján az elnök pedig azóta ismét szinte alelnökével megegyező esélyekkel bír a jelöltségre.

A Politico szerint igazi törés következett be a Biden-kampány és egyes befolyásos, liberális oldallal szimpatizáló médiaszemélyiségek kapcsolatában. Ennek ékes példája, hogy miközben egyre többen hátrálnak ki mögüle, "alig egy hónappal ezelőtt Hollywood legnagyobb sztárjai Los Angeles belvárosában gyűltek össze, és több mint 30 millió dolláros összeggel halmozták el Joe Bident." A lap arra az adománygyűjtésre emlékeztet, melynek George Clooney és Julia Roberts voltak a házigazdái, Jimmy Kimmel a műsorvezetője, az elnök melletti díszvendégként pedig Barack Obama jelent meg.

A kérdéses júniusi rendezvény után a New York Post bulvárlap arról cikkezett, hogy a videók alapján

OBAMÁNAK KELLETT LEVEZETNIE a volt alelnökét A SZÍNPADRÓL.

Akkor a Fehér Ház ezt vehemensen cáfolta, mondván, Biden csak a közönség tapsát üdvözölte. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője júniusi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

ezek a manipulált videók rosszhiszeműen készültek.

