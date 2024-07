Itt a bejelentés: megegyezett a NATO a keleti nagyhatalommal

A NATO fokozza és kiterjeszti közös hadgyakorlatait Japánnal a tengeritől a kibertérig, hogy megbirkózzanak Európa és Ázsia egyre inkább összefonódó biztonsági kihívásaival - jelentette ki a Kyodo japán hírügynökségnek adott interjúban Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára.

A hírügynökség emlékeztetett arra, hogy a napokban tartott washingtoni NATO-csúcson Kisida Fumio japán miniszterelnök és a szövetség főtitkára közös tengeri hadgyakorlatok rendezéséről állapodott meg az euro-atlanti térség vizein 2024 végéig és úgy döntöttek, hogy fokozzák a bizalmas információcserét.

Jens Stoltenberg az interjúban idézte a japán kormányfőnek azt a kijelentését, miszerint "ami ma Ukrajnában történik, az holnap Ázsiában is megtörténhet" és ehhez hozzátette:

Mindannyiunk érdeke, hogy megakadályozzuk Vlagyimir Putyin elnök győzelmét Ukrajnában.

Arra a kérdésre, hogy Észak-Korea milyen szerepet játszik az ukrajnai háborúban, Stoltenberg azt mondta, "nincs kétség", hogy az ázsiai ország "jelentős katonai támogatást" nyújt Oroszországnak.

Mint mondta: bár nem hajlandó érzékeny hírszerzési információkat nyilvánosságra hozni, "teljesen egyértelmű", hogy a 32 tagú szövetséget "mélyen aggasztja" annak a lehetősége, hogy Oroszország támogassa Észak-Korea rakéta- és nukleáris programját, cserébe lőszerekért és fegyverekért Phenjantól.

Japán az elmúlt években aktívan bővítette együttműködését az észak-atlanti szövetséggel. A japán miniszterelnök zsinórban harmadszor vett részt a NATO-csúcson. Tokió a NATO állandó partnere, a szövetség brüsszeli főhadiszállásán pedig japán képviselet működik. Részletesebben írtunk arról is, hogy a csúcstalálkozón részt vett egy kifejezetten erős, nem NATO-tag ország, Dél-Korea vezetője is, aki szakítva korábbi semlegességi politikájával most azt fontolgatja, hogy beszáll Ukrajna felfegyverzésébe. Az ázsiai ország nem kifejezetten Ukrajna mellett, hanem Oroszország ellen foglal állást, Moszkva azzal haragította magára a szöuli vezetést, hogy lényegében szövetséget kötöttek ősellenségükkel, Észak-Koreával. Ha Dél-Korea is elkezd fegyvereket szállítani Ukrajnának, Kijev nagyon értékes szövetségesre tesz szert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images