Össztüzet zúdítottak Trump emberei Joe Biden lehetséges utódjára

Trump pártja azért keményített be a jelenlegi alelnökkel szemben, mert egyre inkább úgy tekintenek rá, mint riválisra most, hogy kérdésessé vált, hogy Joe Biden lesz-e a demokrata jelölt novemberben.

A brit lap megjegyzi: a dehumanizáló, néha rasszista és kirekesztő kommentek mellett a republikánus jelölt, Donald Trump még gúnynevet is aggatott Harrisre: ez a „Laffin’ Kamala” lett, vagyis kb. „vihogó Kamala”.

Ha Joe valaki olyat választott volna [alelnöknek], aki egy kicsit is kompetens, már évek óta kidobták volna hivatalából, de nem tudják ezt megtenni, mert ő [Kamala Harris] a másik választásuk”

– mondta Donald Trump.

Több republikánus politikus is azt hangsúlyozta: lényegében mindegy, hogy visszalép-e most Joe Biden, Kamala Harrisre szavaz, aki Bidenre szavaz. Ezzel arra utaltak, hogy a 81 éves politikus szerintük nem biztos, hogy végig tudja csinálni a következő négy évet, ha megválasztják.

Nikki Haley, aki pedig szintén indult az elnökjelöltségért, de kikapott Trumptól, azt mondta, hogy „hátborzongató mindenkinek” egy esetleges Harris-elnökség gondolata.

Republikánus médiaoldalak közben arról írnak: rosszat tesz a Demokrata Párt imidzsének, hogy nem tudnak összezárni a jelenlegi jelölt, Joe Biden mellett és széthúzás figyelhető meg a pártban.

Joe Biden közben továbbra is ragaszkodik a jelöltségéhez és tegnap is hangsúlyozta Detroitban: nem lép vissza a jelöltségtől. Bernie Sanders befolyásos demokrata szenátor ma sok más demokrata vezetővel ellentétben védelmébe vette Joe Bident és azt írta a New York Times hasábjain: Biden a legjobb választás Donald Trump legyőzésére.

