A Kreml is reagált a Trump elleni merényletre: szerintük egyértelmű a felelősség kérdése

Oroszország mindig is elítélte, és mi is határozottan elítéljük az erőszak minden megnyilvánulását a politikai küzdelem során

– mondta Peszkov. A szóvivő szerint az elnökválasztási küzdelem során világossá vált, hogy Trump élete veszélyben forog.

Miután számos kísérlet történt arra, hogy Trumpot eltávolítsák a politikai színtérről, előbb jogi eszközök, bíróságok, az ügyészség segítségével, a jelölt politikai hiteltelenítésére és lejáratására tett kísérletekkel, minden külső megfigyelő számára nyilvánvalóvá vált, hogy az élete veszélyben van

– fogalmazott.

Peszkov azt hangoztatta, hogy Moszkva nem hiszi, hogy az elnökjelölt likvidálására tett kísérletet a jelenlegi hatóságok szervezték meg, de

a történteket az a légkör idézte elő, amelyet ez a kormányzat teremtett a politikai küzdelem során.

Mint mondta, a Biden-kormányzat a nemzetközi színtérről „akarva-akaratlanul átvitte munkamódszereit a belpolitikára”, ahol szintén megjelent „az erőszakos döntések stílusa”.

A szóvivő Oroszország nevében részvétét fejezi ki az elhunytak családjának, és mielőbbi felépülést kíván azoknak, akik megsebesültek a Trump elleni merényletben.

Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő a Rosszija 24 televízió műsorában azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokban „az elnök elleni merényletkísérlet sajnos olyan hagyomány, amely kezd normává válni”. Emlékeztetett rá, hogy tucatnyi hasonló bűncselekményt követtek el amerikai államfők és elnökjelöltek ellen.

(Jegyezzük meg, orosz vezetők ellen is többször kíséreltek meg merényletet. 1881-ben II. Sándor orosz cár egy merényletben vesztette életét. 1918-ban Vlagyimir Iljics Lenin ellen kíséreltek meg sikertelen merényletet. Ugyancsak 1918-ban pedig az orosz bolsevikok az utolsó cárt, II. Miklóst teljes családjával együtt kivégezték. Ettől még igaz, hogy sok merénylet történt amerikai elnökök ellen: négy elnök merényletben halt meg, ketten pedig túlélték az ellenük elkövetett gyilkossági kísérletet.)

