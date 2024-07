Bemutatták akció közben az oroszok a rettegett FAB-3000-rest – Elképesztő pusztításra képes a bomba

Az oroszok egyik legújabb csúcsfegyverének az egykori szovjet időben gyártott hatalmas méretű FAB bombák számítanak. Az eszköznek több változata is létezik, amelyet számokkal jelölnek, ez a méretét jelöli. 2024 elejétől egyre gyakrabban vetik be a FAB-500-asokat (ezek összsúlya mintegy 500 kilogramm), majd sorra jelentek meg a nagyobb, felfejlesztett verziók. Jelenleg a kiegészítő technológiával siklóbombává alakított FAB-ok nagyon súlyos pusztítást tudnak okozni a frontvonalon, miközben a GPS berendezéseknek köszönhetően a találati pontosságuk is jelentősen megnőtt.

Az oroszok több videót is közzétettek, amelyeken a modernizált fegyverek jelenleg használt legnagyobb verziója, a FAB-3000-res látható.

Russian MoD footage of 3-ton FAB-3000 aerial bomb with an UMPK guidance kit fired on Ukrainian target.Despite the guidance system, the FAB-3000 M-54 with UMPK has shown some inaccuracies in its targeting. pic.twitter.com/rvHR9FIhhA

A felvételeken látható, hogy a kiegészítéssel ellátott eszközt vadászgépekről indítják, majd ezt követően kinyílik a szárny, amivel irányíthatóvá válik. A találati pontosság növekedése mellett a hatótávolsága is emelkedett, Moszkva képes ezekkel akár 80 kilométeres távolságból is lecsapni, amelyek ellen nem nagyon tudnak védekezni az ukránok.

️WOW - New angle of the unprecedented Fab-3000 Glide-bomb. No nation has been crazy enough to ever put wings on something that large before. Bomb of increased power: footage of the preparation and release of the FAB-3000. Before this, UMPC was installed on it - a pic.twitter.com/aphXYNbLei