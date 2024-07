Határozott véleményt mondott Orbán Viktor a Donald Trump elleni merényletről

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trumpra mint az egyik fontos szövetségesére tekint, nemrégiben járt is nála a floridai Mar-a-Lagoban, ahol az ukrajnai béke lehetséges kimeneteléről tárgyaltak. A megbeszélés részleteiről csak keveset lehetett tudni. Helyi idő szerint július 13-án délután az amerikai politikus a pennsylvaniai Butlerben tartott nagygyűlést, amelyen egy 20 éves elkövető megpróbálta megölni az elnökjelöltet. Az eset után Orbán Viktor szinte azonnal kiállt Trump mellett:

My thoughts and prayers are with President in these dark hours. @realDonaldTrump