Orbán szövetségese megnevezte a Trump elleni merénylet okát

Az egész világot megdöbbentette a Donald Trump elleni merénylet, amelyben a korábbi amerikai államfőt a fülén sebesítettek meg. Az ügyben sorra szólalnak fel a világ politikusai, többnyire elítélik a támadást, valamint jókívánságaikat küldik el a republikánus politikusnak. A témában Geert Wilders, holland szélsőjobboldali politikus, Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetségese is megszólalt, de ő a lehetséges okokat is megnevezte:

A sok baloldali politikus és a média gyűlöletkeltő retorikája, amely a jobboldali politikusokat rasszistának és nácinak bélyegzi, nem marad következmények nélkül. A tűzzel játszanak.

Hozzátette, hogy „ami megtörtént az Egyesült Államokban, az megtörténhet akár Hollandiában is”. Szerinte a jobboldali politikusok iránt érzett elutasítás példátlan szintet ért el a nyugat-európai országban is, ezért érdemes lenne növelni a biztonsági szintet, hiszen tartani lehet egy esetleges támadástól.

What happened in the US can also happen in the Netherlands. Don't underestimate it. The hatred towards right-wing politicians is also unprecedented in our country. Their security should be significantly increased where necessary. #Trump