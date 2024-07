Videón látható a Trump elleni merénylet elkövetője

A közösségi médiában egy olyan videó is terjed, amely a Trump elleni merénylet során mutatja az elkövetőt, Thomas Matthew Crookst, ahogy egy tetőn lapul fegyverrel a kezében. Egy szemtanú a történtek után azt mondta, látta a fegyverest „tetőről tetőre” ugrálni a merénylet előtti pillanatokban.

The Left-Wing Trump assassin was so obvious that *multiple* people in the crowd saw him crawling on the roof in broad daylight with a firearm and even *filmed* the assassin before he ever fired a shot. (!!!)Where the HELL was the Secret Service?! WTF pic.twitter.com/CVlYhYeKRt