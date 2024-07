A NATO főtitkára közvetlen összecsapásoktól tart az oroszokkal, ellenzi a lengyelek nagy tervét

Jens Stoltenberg, a NATO hamarosan leköszönő főtitkára az ukrán nemzeti televízióban jelezte, hogy ellenzi, hogy a lengyel légvédelem már Ukrajna felett orosz rakétákat lőjön le. A felvetés abból származott, hogy nemrégiben Kijev és Varsó közös biztonsági megállapodást kötött egymással, ekkor pedig rögzítették ennek lehetőségét. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a kérdésről még mindig vitatkoznak, míg a lengyel védelmi miniszter, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz szerint erre a NATO-nak is rá kell bólintania.

A NATO támogatni fogja Ukrajnát, és most megnöveltük a támogatásunkat... De a NATO politikája változatlan – nem fogunk részt venni ebben a konfliktusban

– zárta rövidre Stoltenberg. A főtitkár ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ő támogatja azokat az elképzeléseket, hogy Ukrajna a nyugati fegyverekkel is csapást mérhessen oroszországi célpontokra. A 2024 májusában indított harkivi offenzíva hatására az Egyesült Államok és Németország is engedte az általuk gyártott fegyverek használatát a frontszakasz környékén a nemzetközileg is elismert orosz területekre.

Mélyen az orosz területeket érintő akciókat nyugati fegyverekkel továbbra is korlátozások terhelik.

