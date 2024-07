Faék egyszerűségű megoldást találtak az oroszok az ukrajnai háború leghalálosabb eszközei ellen

Az ukrajnai háború egyik legnagyobb újítása az volt, hogy mindkét fél tömegesen kezdte használni a frontvonalon az egyszerű drónokat is. Az oroszok most kidolgoztak ezek ellen egy védekezést.

A 2022-es ukrajnai orosz invázió óta tömegesen jelentek meg a különböző drónok a frontvonalakon, mindkét fél hatalmas mennyiségben küld különféle drónokat a harcmezőre. A rendkívüli számot indokolja, hogy nagyon egyszerű ezeket beszerezni, mivel rendkívül olcsónak számítanak más fegyverekhez képest. Ezen felül még a sokoldalúságuk is előnyös, mivel ejtődrónként különböző robbanóanyagokat lehet az ellenségre dobni, megfigyelésre is alkalmasok, valamint öngyilkos eszközként egyszerűen bele is tud csapódni a célpontba.

A harctéri beszámolók szerint a frontvonalon harcoló katonák életét szinte pokollá teszik a drónok, amelyek az állandó zümmögő hangjukkal jelzik a jelenlétüket.

A felek folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél hatékonyabb megoldást dolgozzanak ki a repülő eszközök ellen. Az oroszok a felvételek szerint egy egyszerű elképzeléssel kísérleteznek: egy másik drónnal megközelítik az ellenséges eszközt, majd egy hálót dobnak rá, ezzel elérve, hogy az lezuhanjon.

Russian forces using net-dropping drones to counter Ukrainian drones. pic.twitter.com/wBV0ie58Y4 — Clash (Report) July 15, 2024

A felvételek alapján több alkalommal is sikeresen működik a háló, ám ennek a megoldásnak is vannak hátulütői. Az egyik az, hogy nagyon kell merészkedni a másik eszközhöz, amelynek szinte mozdulatlan állapotban kell végeznie a feladatát. A másik pedig, hogy tömegesen nagyon nehéz kivitelezni, mivel rengeteg kezelőre van hozzá szükség. Az oroszok is tudják ezt, ezért más megoldásokkal is kísérleteznek, így például komplexebb jelzavarókkal, amelyek miatt irányíthatatlanná válik az drón.

Címlapkép forrása: Andriy Andriyenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images