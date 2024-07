Hajszálon múlhatott Donald Trump élete – Mindkét párt kidobhatja az eddigi forgatókönyvet?

Szombaton kora este olyan eseménysorozat játszódott le az Egyesült Államokban, amire évtizedek óta nem volt példa. A Donald Trump elleni, csodával határos módon meghiúsult gyilkossági kísérlet a sikertelensége dacára újabb fejezetet nyit az amerikai politikai erőszak vastag szakirodalmában, ezzel párhuzamosan pedig gyakorlatilag újrakezdést jelenthet az idei elnökválasztási kampányban. Noha eddig a Joe Biden lecseréléséről szóló találgatásokkal voltak tele az újságok címlapjai, immár az öklét véres arccal égbe emelő Trump képe uralja azokat. Ezután valóban lejjebb csavarhatják a gyűlöletkeltést az amerikai politikában? És mit jelent mindez az elnökválasztási kampányra nézve?

Ezt tudjuk eddig

A Donald Trump elleni merényletkísérlet a volt elnök Pennsylvania állambeli Butler közelében tartott, szombat kora esti kampányrendezvényén történt, mintegy 60 km-re az állam második legnagyobb városától, Pittsburghtől.

A merénylő egy mintegy 140 méterre lévő épület tetejéről adhatott le több mint féltucat lövést a színpad irányába, egy AR-15-típusú félautomata fegyvert használva. Egy golyó az elnökjelölt fülét súrolta, Donald Trump – elmondása szerint – csodával határos módon annak köszönheti az életét, hogy az utolsó pillanatban oldalra fordította a fejét. A hatóságok a merénylő autójában feltételezhető robbanóeszközöket is találtak.

A Thomas Matthew Crooks néven azonosított 20 éves elkövetőt a titkosszolgálat mesterlövésze lelőtte, a motivációja egyelőre nem világos. A fiatal férfit republikánus szavazóként regisztrálták, de korábban 15 dollárt adományozott egy demokratákhoz köthető csoportnak. Egyes Bethel Park-i volt középiskolai osztálytársai szerint Crooks sikertelenül próbált bekerülni a lövészcsapatba, és magának való, bántalmazott fiúként írták le. Mások cáfolták ezt, mivel szerintük Crooks „stréberes volt", de barátságosan viselkedett, és a „légynek sem tudott volna ártani."

Miután a szombati gyűlés résztvevői értesítették a hatóságokat egy gyanús személy hollétéről, a megyei seriff szerint a tetőn fekvő Crooksot egy helyi rendőr tetten érte. A merénylő azonban tüzelés előtt a rendőrtiszt felé fordította fegyverét, aki leesett a tetőről.

Az incidensben meghalt egy közönségben ülő 50 éves férfi , Corey Comperatore. Pennsylvania állam demokrata kormányzója, Josh Shapiro szerint a tűzoltóként dolgozó Comperatore hősként halt meg, miközben a családját próbálta óvni. Egy 57 és egy 74 éves férfit továbbá kritikus, de stabil állapotban szállítottak kórházba.

Az ügyben az FBI és a titkosszolgálat nyomoz, a merénylő családja együttműködik a hatóságokkal. A legnagyobb kérdés, hogy Crooks hogyan kaphatott egyáltalán lehetőséget a terve végrehajtására, és hogy a hatóságok elkövettek-e bármilyen mulasztást.

Possible gunshots at former President Trump's rally in Butler, PA. Secret Service escort Trump off the stage. pic.twitter.com/ckqyjF3S97 — CSPAN (@cspan) July 13, 2024

Előzményből nincs hiány

A Ronald Reagan elleni 1981-es sikertelen merénylet óta a tegnapelőtti tekinthető a legsúlyosabb incidensnek, amikor amerikai elnök vagy elnökjelölt életére törtek.

Az utóbbi évek azonban nem teltek politikai erőszak nélkül az Egyesült Államokban,

így a Trump elleni gyilkossági kísérlet súlyos, de nem a semmiből jövő eszkalációnak tekinthető.

Noha jelenleg nem tudni, hogy a merénylő milyen szándékkal akarta kioltani a várható republikánus elnökjelölt életét, az elmúlt másfél évtizedben főként a pártpolitikai törésvonalak szolgáltak a közéleti szereplők ellen elkövetett erőszakos cselekmények indítékaként.

2011-ben Gabrielle Giffords arizonai demokrata képviselő fejsérülést szenvedett egy kongresszusi körzetében rendezett eseményen elkövetett tömeges lövöldözésben, de túlélte az incidenst. Steve Scalise louisianai képviselőt, aki a képviselőházi republikánusok második számú vezetője, 2017-ben egy kongresszusi baseball-edzés közben sebesítette meg egy lövöldöző, aki Bernie Sanders vermonti szenátor híve volt.

Öt évvel később Brett Kavanaugh legfelsőbb bíró háza előtt letartóztattak egy fegyverest, aki a hatóságok szerint azt állította, az abortuszellenes és a fegyvertartáspárti álláspontja miatt akarta megölni a jogászt. Szintén 2022-ben egy kalapáccsal felfegyverzett férfi betört Nancy Pelosi akkori demokrata házelnök lakásába, és koponyatörést okozó sérüléseket ejtett a férjén.

Forrás: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

A legjelentősebb eset azonban kétség nélkül a Capitolium ellen 2021. január 6-án végrehajtott ostrom volt,

amikor Trump támogatói meg akarták akadályozni Joe Biden választási győzelmének hitelesítését. A törvényhozás épületét érő támadást követően a demokraták Trumpot okolták az erőszak szításáért, és felhánytorgatták neki a korábban tett nyilatkozatait.

A New York Times szerint egyébként a capitoliumi rendőrség tavaly több mint 8 ezer esetben indított vizsgálatot a kongresszus tagjait érő fenyegetések miatt. Bár ezek többsége nem jelentett súlyos kockázatot, ez a mennyiség a valaha indított második legtöbb nyomozással ért fel.

Az amerikai politika egyre indulatosabbá válását jelzi, hogy egy májusban végzett felmérés alapján az amerikaiak közel fele, 47%-a valószínűnek tartja egy második polgárháború kitörését az élete során. Ráadásul egy szintén májusban publikált kutatás azt mutatta, a lakosság kétharmada tartott attól, hogy az idei választásokat erőszakhullám követheti.

A polarizációt jól szemlélteti, hogy emellett mindkét párt hívei egyre nagyobb arányban vélik úgy, hogy a másik oldal támogatói szűkebb látókörűek, becstelenebbek, erkölcstelenebbek és butábbak. A Pew szerint például 2016-ban a republikánusok közel fele és a demokraták mintegy egyharmada tartotta a másik párt tagjait az átlag amerikainál kevésbé erkölcsösnek. 2022-ben az így gondolkodók aránya a republikánusoknál 72%-ra, a demokratáknál pedig 63%-ra nőtt. Egy 2023-as felmérés során a válaszadók mindössze 2%-a használt pozitív kifejezéseket a politikával kapcsolatos érzései leírására, míg tízből nyolcan olyan negatív szavakat említettek, mint hogy „megosztó” és „korrupt.”

Az ilyen szintű megosztottság és kiábrándultság pedig még nagyobb veszélyt rejt magában egy olyan országban, ahol több fegyver található civil használatban, mint a lakosok száma. Az Egyesült Államokban 120 polgári tulajdonú fegyver jut 100 személyre, miközben az ország 43%-a lakik olyan háztartásban, ahol birtokolnak fegyvert. 2019-ben emellett a fegyveres erőszak miatt bekövetkezett halálesetek száma 100 ezer főre vetítve körülbelül 4 volt, ami 18-szorosa a többi fejlett ország átlagának.

These maps show the location of former President Donald Trump, the gunman, and law enforcement snipers at Pennsylvania's rally shooting. https://t.co/Ni3OEDU5lF — CBS (News) July 15, 2024

Egységüzenetek és összeesküvések

Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott a merényletről, melynek ő volt a célpontja, hogy

egyedül Isten volt az, aki megakadályozta az elképzelhetetlent.

A volt elnök hozzátette:

Ebben a pillanatban fontosabb, mint valaha, hogy összefogjunk, és megmutassuk igazi amerikai jellemünket, erősek és elszántak maradjunk, és ne hagyjuk, hogy a gonosz győzzön.

Trump egy interjúban emellett csodának nevezte, hogy életben van. „Meg kellett volna halnom” – mondta. Az ingatlanmogulból politikussá avanzsált férjéhez csatlakozva, a nyilvánosságban ritkán szereplő Melania Trump is a nemzeti egységet hangsúlyozta.

Emlékezzünk arra, hogy az eltérő vélemények, politikák és politikai játszmák eltörpülnek a szeretet mellett

– fogalmazott a korábbi first lady.

A vetélytársa életét veszélyeztető támadás árnyékában – miután független nemzetbiztonsági vizsgálatot rendelt el a lövöldözés kivizsgálására – Joe Biden amerikai elnök az Ovális Irodában ülve tartott beszédet, ami csupán a harmadik megszólalása volt az elnöki asztal mögül.

A politikai retorika ebben az országban nagyon elmérgesedett. Itt az ideje lehűteni. És mindannyiunk felelőssége, hogy ezt megtegyük

– mondta Biden, majd úgy folytatta:

Az amerikai demokráciában elkerülhetetlen a nézeteltérés. Ez az emberi természet része. De a politika soha nem lehet szó szerint csatatér, és Isten ments, hogy gyilkos mező legyen.

Biden emellett kiemelte, hogy Amerika nem léphet ismét az erőszak útjára, majd a pár napja történtek mellett felidézte a január 6-i ostromot, a Nancy Pelosi férje ellen elkövetett támadást, és a michigani kormányzó, Gretchen Whitmer ellen felderített emberrablás-kísérletet.

Joe Biden amerikai elnök országos televíziós beszédet mond a Fehér Ház Ovális Irodájából 2024. július 14-én Washingtonban. Forrás: Erin Schaff-Pool/Getty Images

A két várható elnökjelöltön kívül a legtöbb politikus is a leghatározottabb módon elítélte a mostani gyilkossági kísérletet – oldaltól függetlenül.

Mike Johnson republikánus házelnök kifejtette, „nyilvánvaló, hogy nem folytathatjuk így a társadalmunkban.”

Le kell csökkentenünk a hőmérsékletet ebben az országban. És minden párt vezetőjére szükségünk van mindkét oldalon, hogy erre felhívják a figyelmet

– nyilatkozta Johnson.

Chuck Schumert, a demokraták szenátusi vezetőjét „elborzasztották a pennsylvaniai Trump-gyűlésen történtek, és megkönnyebbültek, hogy Trump volt elnök biztonságban van.”

A republikánusok részéről azonban a merényletkísérletet követően egyesek jóval harciasabb hangnemet ütöttek meg, és az egység helyett a bűnösöket keresték.

Ezt a merényletet a radikális baloldal és a vállalati média segítette és támogatta, ami Trumpot folyamatosan a demokráciával szembeni fenyegetésnek, fasisztának vagy még rosszabbnak nevezte

– firtatta Tim Scott dél-karolinai szenátor, aki Trump egyik alelnökesélyese is a beszámolók szerint. J. D. Vance, akiről ugyanez szintén elmondható, úgy fogalmazott:

A Biden-kampány központi feltevése az, hogy Donald Trump elnök egy autoriter fasiszta, akit mindenáron meg kell állítani. Ez a retorika közvetlenül vezetett a Trump elnök elleni merényletkísérlethez

– mondta az ohiói szenátor.

„A demokraták akarták, hogy ez megtörténjen” – vélte Marjorie Taylor Greene georgiai képviselő, míg kollégája, Mike Collins szerint

„Joe Biden küldte a parancsot.”

Collins ezzel Biden arra a zárt ajtók mögötti kampánymegbeszélésen tett kijelentésére reagált, miszerint „befejeztük a vitáról való beszédet, itt az ideje, hogy Trumpot célkeresztbe állítsuk.”

Amellett, hogy egyesek a Trump ellen folytatott alkotmányos vádeljárás és büntetőjogi felelősségre vonások sorába illesztették az incidenst, az interneten olyan alaptalan összeesküvések is terjednek, amelyek megrendezettnek tartják az exelnök életét veszélybe sodró eseményeket.

Vége lehet a belharcnak?

Ami a politikai következményeket illeti,

a merényletkísérlet egyértelműen új pályára állította az idei elnökválasztási kampányt.

Annak ellenére, hogy az amerikai média az elmúlt két hétben szinte kizárólag a Joe Biden elnökjelöltsége körül kialakult pánikkal és a demokrata belharccal volt tele, a Trump elleni merénylet ezt a témát egy pillanat alatt parkolópályára helyezte.

Az Axios szerint a demokrata politikusok jelenleg a saját és munkatársaik személyes biztonságára fókuszálnak, és együttérzésük kifejezésével vannak elfoglalva, ami Biden számára kulcsfontosságú fellélegzési lehetőséget jelent. Egy magas rangú képviselőházi demokrata úgy nyilatkozott az Axiosnak, hogy

a lövöldözés utáni légkör túlságosan kaotikus ahhoz, hogy belső csatározásokat folytassanak.

Joe Biden amerikai elnök és Donald Trump republikánus elnökjelölt, volt amerikai elnök részt vesz a CNN elnökjelölti vitáján 2024. június 27-én Atlantában, Georgia államban. Forrás: Justin Sullivan/Getty Images

Ha pedig nem kerültünk volna ilyen közel egy tragédiához Pennsylvaniában, az amerikai sajtó valószínűleg épp azt firtatná, hogy az elnök miképp igyekezett meggyőzni párttársait arról, alkalmas az elnökjelöltségre. Mint a hétvégén megírtuk, a CBS arról értesült, hogy tucat képviselőnél voltak betárazva arról szóló közlemények, hogy Bidennek tovább kellene adnia a stafétát.

Pénteken például Biden még a spanyolajkú képviselők frakciójával tartott „zűrös” megbeszélést,

ami váratlanul félbe lett szakítva, miután Mike Levin képviselő nem kertelt, és visszalépésre szólította fel.

A tudósítások szerint a demokrata elnök erre úgy reagált, hogy „jogos az emberek aggodalma”, de pont ezért tartja fontosnak, hogy „kimozduljon.”

Ennek ellenére az Axiosnak nyilatkozó legtöbb demokrata törvényhozó szerint túl korai lenne még megállapítani, hogy a Biden körüli feszültség alábbhagyása kitart-e a párt augusztus közepi konvenciójáig (vagy a továbbra is tervben lévő, előrehozott online delegáltgyűlésig). Egy képviselőházi demokrata, aki szerint Biden helye be van biztosítva a szavazólapokon, erről úgy nyilatkozott:

Mindannyian beletörődtünk egy második Trump-elnökségbe.

Mindenesetre, ha a következő hetekben növekedik a most stabilizálódni látszódó, átlagosan körülbelül 3 százalékpontos különbség Biden és Trump között, vagy újabb kétségbeejtő szereplést tesz Biden, akár

még az is elképzelhető, hogy a demokrata jelölt lecserélése ismét napirendre kerüljön.

Trump új vizekre evezhet?

Amellett, hogy a demokraták belharcát egy időre lecsitíthatja, a Trump elleni támadás megnehezítheti számukra, hogy a retorika letekerésével párhuzamosan azzal vádolják az áldozattá váló volt elnököt, hogy egzisztenciális fenyegetést jelent az amerikai demokráciára nézve. Főleg azután, hogy több republikánus (és egy párttársuk is) kritizálta őket emiatt. A Biden-kampánynak tehát egyensúlyoznia kell majd az együttérzés és a bírálat között. A Fehér Ház mindenesetre olyan lehetőségként értékelte az eseményeket, ami közepette Biden igazán elnökinek mutatkozhat a politikai sárdobálás és erőszak fölé emelkedve.

A Politico szerint viszont hasonló elhatározásra jutott a Trump-kampány is.

Az exelnök kampányfőnökei, Susie Wiles és Chris LaCivita egy belsős üzenetben azt írták, hogy „nem tűrik a veszélyes retorikát a közösségi médiában”, majd LaCivita maga is törölte egy arról szóló közösségi médiás posztját, hogy Trumpot „megpróbálták távol tartani a szavazólapoktól, börtönbe juttatni, és most ez van.”

Ahelyett tehát, hogy a merényletkísérletet a demokraták elleni támadási felületként használnák fel, a Politico úgy fogalmaz: Trump a ma kezdődő és csütörtökig tartó republikánus nemzeti konvención tőle „szokatlan, szinte jóindulatú magatartást fog tanúsítani, és egységre fog felszólítani”, annak dacára, hogy az első ösztöne a támadásba lendülés lenne. A beszámolók alapján ennek jegyében

a volt elnök teljesen újraírta a jelölőgyűlésen előadandó beszédét,

amelyben a nemzeti összefogásra és az amerikaiak problémáira, valamint a Bidennel szembeni kontrasztra fog koncentrálni a bosszú helyett.

A Politico azt írja, Trump kampánymenedzserei egészen odáig mentek, hogy a többi felszólalót is arra kérték, hogy ne hozzák fel annyit a hétvégi lövöldözést, főleg ne hibáztassák azért a demokratákat. A nagygyűlést, amelyen a delegáltak az exelnököt hivatalosan is a párt jelöltjévé fogják választani, illetve Trump le fogja rántani a leplet az alelnökjelöltjéről, viszont minden bizonnyal dominálni fogja a republikánusok eddig is épített tematikája: Trump erős és határozott, a megtestesült maszkulinitás; míg Biden gyenge és alkalmatlan. Ennek az imidzsnek az ápolásában pedig bizonyára szerepet fog játszani az a merényletkísérlet után másodpercekkel készült fénykép, amelyen Trump a testőrök gyűrűjében a levegőbe emeli az öklét.

TIME's new cover: Donald Trump survives shooting with nation on edge https://t.co/eQxgKW1ezt — TIME (@TIME) July 14, 2024

A republikánus kampány úgy véli, hogy a történtek fényében Trump sikeresen javíthat a megítélésén, főleg a hozzá távolságtartóbban viszonyuló mérsékeltebb szavazók szemében, akik Bidennel kapcsolatban is jócskán fenntartásokkal bírnak. Mint emlékezetes, 1981-ben Ronald Reagan népszerűsége is 8 százalékponttal nőtt az ellene végrehajtott gyilkossági kísérlet után, bár az egy másik korszak volt.

Emellett tegnap az is kiderült, a középutas republikánusok körében népszerű Nikki Haley, aki Trump utolsó versenyben maradó riválisa volt az idei előválasztáson, végül fog beszédet mondani a jelölőgyűlésen, az egységet jelképezve. Trump győzelem érdekében végrehajtott mérséklődését ezen kívül szintén jelzi, hogy a párt elfogadásra bocsátott platformja – jóllehet rögzíti az exelnök pár radikális javaslatát, mint az illegális bevándorlók tömeges deportálását és az oktatási minisztérium bezárását – évtizedek óta először nem helyez kilátásba szövetségi szintű szigorítást a terhességmegszakítást illetően.

Chris LaCivita azt közölte, hogy bár a fegyveres biztonságiak jelenlétét fokozni fogják, a Republikánus Párt Wisconsin állambeli Milwaukee-ban tartott jelölőgyűlése a hétvégi merényletkísérlet ellenére az előzetes tervek szerint fog zajlani. LaCivita állítása nem lehetne távolabb a valóságtól: az idei elnökválasztás eddigi legtragikusabb fordulópontját követően Trump kampánya is 180 fokos fordulatot vehet, bár kérdés, képes lesz-e ezt fenntartani hosszú távon.

