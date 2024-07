Mikrobotokkal forradalmasítanák az egészségügyet: meglepő szerkezetet építettek tudósok

A biológia és a fizika tudomány területén régóta kísérleteznek már a kutatók olyan mikrobotok létrehozásával, amelyek képesek lehetnek akár az emberek véráramába jutva sejtszinten gyógyítani a belső szerveket.

Az eddig tervezett mikrobotok egyik problémája az, hogy apró méretükre való tekintettel a vér és más folyadékok nagyon megnehezítették azok mozgását.

A Chlamydomonas reinhardtii nevű zöld alga gyors úszási képességeit kihasználva a Tokiói Egyetem mérnökei egyedülálló megoldást találtak ki.

Az egysejtű élőlényeket egy speciális szerkezetekbe befogva képesek voltak azokat rábírták, hogy hordozzák a tudósok által létrehozott mikroszkopikus "kocsikat".

Az alga egyes sejtjei mindössze 10 mikrométer szélesek, több algasejt felhasználásával azonban képesek lehetnek a saját méretüknél ötször nagyobb gépeket is elhúzni.

Az emberi fogyasztásra biztonságosnak ítélt algák két flagellával (ostorral) mozognak, amelyek kis evezőlapátokként működnek. Egy speciálisan kialakított 3D nyomtatással készült kosárba helyezve az algák képesek maguk után húzni a tudósok által épített mikroszkopikus "járműveket". Viszonyításképpen,

ezek az apró szerkezetek mindössze 40-50 mikron nagyságúak, szemben az emberi hajszálak 100 mikronos vastagságával.



A kutatók által létrehozott kétféle mikroszerkezetek, amelyeket algasejtek mozgatnak. Forrás: Takeuchi Shoji kutatócsapata, Tokiói Egyetem

A korábban tervezett mikromotorokkal ellentétben, amelyek gyakran külső energiaforrásokra támaszkodnak, az algák önállóan is képesek mozogni. Az organizmus akár 100 mikrométer per másodperces sebességgel is képes haladni, amelyet a tudósok a jövőben növelni is szeretnének.

A kutatók szerint a módszerrel a jövőben képesek lehetnek a vízi környezet részletes monitorozására, és a mikroorganizmusok segítségével történő anyagszállításra, például szennyező anyagok vagy tápanyagok vízben történő mozgatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images