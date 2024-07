Megint sikerült alkotniuk az orosz katonáknak - Ezzel a fegyverrel mégis mit akarnak lelőni?

Az X-en (korábban Twitter) megjelent videón egy orosz Ural teherautó látható, melynek hátulján egy furcsa "koszorúból" repülnek ki a rakéták.

A "koszorú" alapján azonnal fel lehet ismerni, hogy egy RBU-6000 Szmercs-2-es rakétavetőről van szó. A fegyverrel mindössze két apró probléma van:

egyfelől tengeralattjárók ellen fejlesztették ki (amiből ugye Ukrajna pillanatnyilag nem áll túl jól), másfelől hajókra szokták felszerelni.

Russians mounted a RBU-6000 naval anti-submarine warfare rocket launcher from the 1960s on an Ural truck and use it vs. Ukrainian ground positions. pic.twitter.com/amFFg7YJbu