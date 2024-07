Újabb befolyásos amerikai politikust ítéltek el: ezúttal Joe Biden párttársát mondták ki bűnösnek

A 2023-ig a szenátus külügyi bizottságának elnökeként is munkálkodó befolyásos demokrata politikust, Bob Menendezt azzal vádolták, hogy külföldi szereplőktől kenőpénzt és különböző ajándékokat fogadott el. A hatóságok 2022-ben 100 ezer dollár értékben aranyrudakat, borítékokba és kabátokba gyömöszölve több százezer dollár készpénzt, valamint egy luxus Mercedest is találtak az otthonában.

A vád szerint mindezt az egyiptomi és katari kormányoktól kaphatta

TITKOSÍTOTT INFORMÁCIÓK ÁTADÁSÁÉRT ÉS A WASHINGTONI DÖNTÉSHOZATAL BEFOLYÁSOLÁSÁÉRT CSERÉBE.

A kilenc hétig tartó tárgyalás végezetéül az esküdtszék minden vádpontban elítélte Menendezt. A szenátoron kívül feleségét és az ügylet két másik résztvevőjét is vád alá helyezték, míg egy harmadik érintett bűnösnek vallotta magát.

A politikus fellebbezést fog benyújtani, az elítélése után pedig fenntartotta az ártatlanságát, és azt nyilatkozta,

soha nem szegtem meg a közfeladatot ellátó eskümet.

Az ügyészek ezzel szemben "sokkoló méreteket öltő korrupcióról" beszéltek. A New Jersey-i politikus ügyvédei ezt azzal cáfolták: az elfogadott ajándékok nem minősültek kenőpénznek, mert nem bizonyították, hogy azokért cserébe bármilyen konkrét intézkedés született volna. Menendez több évtizedes börtönbüntetésre számíthat.

Menendez továbbra is a szenátus tagja, sőt, idén novemberben függetlenként újraindul a választáson,

annak dacára, hogy demokrata politikusok több ízben lemondásra szólították fel. Ha ez elmaradna, párttársai a mandátumától történő megfosztást is kilátásba helyezték.

Menendez szenátornak most azt kell tennie, ami a választói, a szenátus és az ország szempontjából is helyes, és le kell mondania

- közölte az ítéletre reagálva Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője.

In light of this guilty verdict, Senator Menendez must now do what is right for his constituents, the Senate, and our country, and resign. {:url}