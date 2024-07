Valósággal felszántotta az orosz légvédelmet az ukrán csodafegyver - Videón a pusztító csapás

Az Sz-300-as az orosz fegyveres erők legelterjedtebb nagy hatótávolságú légvédelmi rendszere, ugyanakkor a fegyvert az elmúlt években számos kritika érte, a szír fegyveres erők szerint például tökéletesen alkalmatlan a drónok és a modern vadászbombázók lelövésére.

Az amerikai gyártmányú ATACMS ballisztikus rakétát papírforma szerint ezzel szemben le kéne tudnia lőni az orosz fegyvernek,

egyre másra érkeznek ugyanakkor a videók arról, hogy ezeket a párviadalokat rendre az amerikai fegyverek nyerik meg.

A most megjelent hőkamerás videó elvileg Donyeck megye déli határán, a Mariupoltól alig 15 kilométerre fekvő Manhus város környékén készült. A felvételen jól látszódik az, ahogy legalább öt ATACMS felrobban egy orosz Sz-300-as üteg fölött, volfrámlövedékek ezreivel beterítve a mezőt.

Footage of multiple Ukrainian ATACMS tactical ballistic missiles slamming into a Russian S-300 battery last night outside of Manhush, Donetsk Oblast, over 50 miles behind the front. Multiple elements of the battery appear to have been hit, including the radar. pic.twitter.com/XLbLOuCuo1