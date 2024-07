Egykori kritikusa lehet Donald Trump utódja – Alelnökké válhat Ukrajna rémálma?

Nyár elején az amerikai elnökválasztási kampányidőszak hagyományos részét képezi a jelöltek lehetséges második emberéről szóló találgatás. A várakozást Donald Trump idén mondhatni csúcsra járatta, hiszen az interjúi során többször elejtette az esélyesek nevét, és még az utolsó pillanatban, amerikai idő szerint tegnap késő délután is arról jelentek meg szivárogtatások, hogy Trump egymás után kereste fel a hoppon maradt aspiránsokat, hogy közölje velük a rossz hírt.

Miután befutottak az információmorzsák arról, hogy Trump korábbi valóságshow-szereplőhöz méltó módon visszautasította Florida állam latino szenátorát, Marco Rubiót és Doug Burgum észak-dakotai kormányzót is, a legtöbben vagy óriási meglepetésre (mint például Glenn Youngkin virginiai kormányzóra) vagy az azelőtt is élvonalbeli esélyesként számon tartott J. D. Vance-ről szóló bejelentésre számítottak.

A casting és az arról szóló, médiában zajló spekuláció izgalmait kiélvező Trump végül nem vette figyelembe azokat a hangokat, melyek azt sulykolták, hogy az egyre növekvő színesbőrű tábora felé tett gesztusként válassza Rubiót vagy a dél-karolinai szenátort, Tim Scottot. (Előbbinél egyébként kisebb problémát jelentett volna az, hogy mindketten floridai lakosok, az elektorok viszont nem szavazhatnak ugyanabban az államban élő elnök- és alelnökjelöltre.)

Vance kiszemelése mindazonáltal azt feltételezi, hogy

Trump nem tartotta azt sem fontosnak, hogy a mérsékelt, illetve régi vágású republikánusok felé nyisson,

hiszen a többi esélyes, Rubiót és Scottot beleértve, jobb kapcsolatot ápol a republikánusok Trump előtti korszakát idéző, Reagan- vagy Bush-féle ideológiát követőkkel. Sokatmondó, hogy az ABC által felvásárolt FiveThirtyEight azzal a címmel jelentetett meg elemzést, hogy ezzel a döntésével Trump még inkább "ráerősít a trumpizmusra."

Mint emlékezetes, a politikusi karrierje elejét taposó volt üzletember 2016-ban még a párt akkori elitjébe jóval inkább bekötött Mike Pence-szel az oldalán indult. Miután Trump hűtlenséggel vádolta, amiért hitelesítette a 2020-as elnökválasztás – szerinte elcsalt – eredményeit, és egyes támogatói Pence fejét követelték a január 6-i capitoliumi ostromban, a volt indianai kormányzó tavaly ringbe szállt Trumppal szemben a republikánus jelöltségért, majd a versenyből kiszállva kijelentette, nem támogatja a korábbi elnök indulását.

Vance felemelése egyúttal azt is szimbolizálja, hogy az exelnök a párton belüli és a közvélemény-kutatásokban mért pozícióját – főleg a mostani merénylet fényében – annyira megingathatatlannak tartja, hogy ezekkel a szempontokkal nem foglalkozik.

Ám kérdéses, hogy Trump jól méri-e fel a helyzetét,

és nem idegeníti-e el a már említett szavazói csoportokat a radikálisabb Vance-szel, aki a két évvel ezelőtti szenátusi választásán a republikánus kollégáinál kevesebb szavazatot kapott a középutas demokrata ellenfelével szemben. A sikerszerzőként hírnévre szert tett politikus felkérése után pedig a volt elnök nehezebben tagadhatja le a nagy port kavart a konzervatív agytrösztök által jegyzett Project 2025-ben foglalt intézkedéseket is.

Az Axios gyűjtése szerint Trump választása azért eshetett végül Vance-re, mert alapvetően is megvan a "kémia" köztük. Kiváló viszonyuk az ohiói szenátor első, 2022-es kampányáig megy vissza, amikor a Vance-re felfigyelő, vele azóta szintén szoros kapcsolatot ápoló fia, Don Jr. biztatta apját a most 39 éves jelölt támogatására. Vance másik közeli szövetségese, Tucker Carlson, a Fox News korábbi műsorvezetője úgy fogalmazott: azért lett ő az alelnökjelölt, mert

nem gyűlöli titokban Trumpot, mint a többiek. Alapvetően egyetért vele.

Vance ráadásul fele olyan idős, mint Trump, így segíthet a volt elnök elsőszámú célpontjaként leírt fehér és színesbőrű fiatal férfiak megnyerésében. A Kentuckyban és Ohióban nevelkedett szenátor legfőbb erénye viszont, hogy a rozsdaövezeti hátterének hála kulcsfontosságú szereplője lesz a Trump-kampány azon erőfeszítéseinek, hogy

Pennsylvania, Michigan és Wisconsin visszahódításával vessenek gátat Joe Biden szinte egyetlen Fehér Házba vezető útjának.



A valaha volt első ezredfordulós generációhoz tartozó elnök- vagy alelnökjelölt, James David Vance nem politikusként került először a rivaldafénybe: 2016-ban jelent meg ugyanis önéletrajzi ihletésű regénye, a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy), amely a lecsúszott, fehér munkásosztálybeli családja megélhetési és anyja függőségi problémáit mutatja be.

Itt hiányzik a cselekvőképesség – az az érzése az embernek, hogy az embernek kevés befolyása van az élete felett, és mindenkit hibáztat, kivéve saját magát

- írta Vance a könyvében, mely filmadaptációját 2020-ban mutatták be. Érdekesség, hogy a potenciális alelnök nagyszülőknél felcseperedett karakterét a magyar-amerikai származású Gyula Owen Asztalos játszotta.

A könyvet és annak interjúk sorát adó szerzőjét a New York Times dicsérettel illette. Mint kifejtették: az írás "együttérző, éleslátó szociológiai elemzése annak a fehér alsóbb rétegnek, amely hozzájárult a lázadás politikájához, különösen Donald J. Trump felemelkedéséhez." Bár volt olyan kritikus is, aki bejáratott klisék átcsomagolását rótta fel neki.

Vance érettségi után tengerészgyalogosként szolgált Irakban, amire nem túl jóízűen emlékezett vissza.

Becsületesen szolgáltam a hazámat, és amikor Irakba mentem, láttam, hogy hazudtak nekem - hogy a külpolitikai intézményrendszer ígéretei egy teljes vicc volt

Vance ezután 2010-ben a Yale-re szegődött jogot tanulni, ahol megismerkedett Usha Chilukurival, indiai gyökerekkel rendelkező későbbi feleségével és három gyermekének anyjával. A pár 2014-ben házasodott össze. Chilukuri egyébként a Legfelsőbb Bíróság vezető bírójánál, John Robertsnél, valamint az akkori washingtoni kerületi bírónál, majd a 2018-ban Trump által Roberts mellé ültetett Brett Kavanaugh-nál titkárkodott.

Vance az egyetem elvégzése után kockázatitőke-befektetőként dolgozott a PayPal-alapító Peter Thiel cégénél a Szilícium-völgyben. Miután 2016-ban visszaköltözött Ohióba, 2022-ben szoros versenyben választották az állam szenátorává – kampányához pedig az őt azóta is támogató Thiel mintegy 10 millió dollárral járult hozzá.

Trump szemszögéből nézve tehát Vance "amerikaiálom-szerű" életútja és szilícium-völgyi befektetőkkel való kapcsolata is vonzónak tűnhetett.

Vance-t már alelnökjelölti kinevezése előtt is gyakran aposztrofálták a Trump-féle "Make America Great Again" (MAGA) mozgalom, más szóval a trumpizmus jövőjeként.

sőt, akár trónörököseként is, hiszen a legtöbb politikai kérdésben megegyezik Trumppal a nézőpontja.

Az ideológiai hasonlóságok dacára Vance abban viszont különbözik Trump képviselőházban ülő radikális követőitől, hogy szenátorként nyitottabbnak bizonyult a demokratákkal történő együttműködésre (miközben az alsóházi trumpisták saját pártjukra nézve is megosztók). A konstruktívabb hozzáállásáról Vance a Politicónak úgy nyilatkozott, hogy olyanokkal dolgozik együtt, akik "bár baloldaliak, elismerik, hogy valami alapvetően elromlott az amerikai társadalomban", ám elutasítja a kétpártiság azon formáját, amikor "a hülye és a gonosz párt együtt valami hülyeséget és gonoszságot csinál."

Ám Vance – és Trump – "Amerika az első" mottóval fémjelzett, új jobboldali vagy populista konzervatív politikája nem aratott egyöntetű sikert a republikánus szenátorok körében. Nem véletlen, hogy az exelnököt szintén előszeretettel bíráló Mitt Romney utah-i szenátor, a párt 2012-es elnökjelöltje a következő, nem túl rózsás véleményt fogalmazta meg Vance-ről 2022-ben:

Nem tudom, hogy tudnék-e valakit kevésbé tisztelni, mint [őt].

A liberális világrendet szkeptikusan szemlélő Vance az elmúlt két évben többször is összetűzésbe került a szenátusi vezetéssel, köztük Mitch McConnell-lel, aki szintén a Trump előtti republikánusok idejéből származik.

Vance szerint ők "felvizezett liberalizmust" kínálnak,

azaz fontosnak tartják az alacsony adóztatást és a pénzügyi szigort ("small government"), Amerika számára erőteljes nemzetközi szerepvállalást vizionálnak, és az abortuszt elutasítva a keresztény értékeket képviselik.

A trumpista populizmus ebből szinte csak az utóbbit tartotta meg (bár Trump a terhességmegszakítás és például a melegházasság terén is inkább pragmatikus álláspontot képvisel), Vance azonban a kultúrharcot osztályharcként definiálja, és noha a volt elnök alatt a republikánusok törvénybe iktattak egy jelentős adócsökkentési tervet, Vance arról sem beszél rébuszokban. Ő ezzel szemben nem térne le a populista útról: a munkásosztály érdekképviselete felé terelné a pártot, így emelné a minimálbért, valamint fellépne a monopolhelyzetben lévő nagyvállalatokkal szemben.

Trumphoz hasonlóan Vance is a protekcionista gazdaságpolitika élharcosa, mivel szerinte az emberiség túlmisztifikálta a globalizációt és a szabadkereskedelemt. Ezt összefüggésbe hozza a volt elnök által is hangoztatott, bevándorlásellenes javaslatokkal, mint például a határfal meghosszabbításával. A külföldi áruktól vámokkal védené az Egyesült Államok iparát, míg a belföldi munkavállalók helyzetét bevándorlásellenes intézkedésekkel óvná a versenytől.

Sokkal agresszívebb megközelítést fogunk látni a hazai gyártók védelmében

- állította Vance egy második Trump-elnökségről. A nemzetközi beavatkozásokkal szemben kritikus politikus emellett

az ukrajnai segély heves ellenzésével hívta fel magára a figyelmet.

Őszinte leszek veled, nem igazán érdekel, mi történik Ukrajnával így vagy úgy

- jelentette ki Vance 2022-ben, így az atlantista elköteleződés vádjával nehezen illethetjük. A NATO-szövetséges országokat sem kímélte, hiszen azt mondta,

az európaiak szerint Vlagyimir Putyin három éve egzisztenciális fenyegetést jelent Európára nézve. És három éve nem reagáltak úgy, mintha ez valóban igaz lenne.

Szerinte az amerikai biztonsági háló hozzájárult az európai biztonságpolitika "elsorvadásához", illetve külön kiemelte Németországot, amiért továbbra sem költi a GDP-je két százalékát védelemre. Nem csoda, hogy

egy EU-s tisztviselő katasztrófaként írta le Vance kinevezését Ukrajnára és ezáltal Európára nézve.

Vance egyébként korábban pellengérre állította az EU-t is, amiért forrásokat tart vissza Magyarországtól, de dicsérte Orbán Viktor családpolitikáját. Míg az Egyesült Királysággal kapcsolatban egyszer azt firtatta, hogy szerinte a Munkáspártnak hála a brit lehet az első iszlamista nép, ami atomfegyverekkel rendelkezhet.

Vance – ahogy több új jobboldali republikánus – az Atlanti- helyett a Csendes-óceán felé fordítaná az amerikai külpolitikát.

Így a Kína feltartóztatását hangsúlyozó, valamint elkötelezett Izrael-párti álláspontja tér el talán legkevésbé a republikánus külpolitikai konszenzustól: májusban arról beszélt, hogy a vallási-kulturális kötelék miatt "abszurd" az az ötlet, hogy "valaha is lesz olyan amerikai külpolitika, amely nem törődik ezzel a földterülettel." Egy feljegyzésében pedig úgy vélte, Izrael elérhető céllal bír a Hamásszal szemben, míg az ukránok Oroszország ellenében nem.

A republikánusok "héjább", internacionalista csoportjának egy része szintén "halálra van rémülve" a szerintük elszigetelődéspárti Vance Trumpra gyakorolt potenciális befolyásától tartva. Egyikőjük úgy reagált:

Az ukránok jobb, ha sietnek és győznek.

Vance-szel szemben a politikai zöldfülűsége mellett számos más támadási felületet találhatnak a demokraták. Egyrészt a magára "100%-ban életpártiként" hivatkozó ohiói szenátor korábban egyáltalán nem zárta ki, hogy egy "országos sztenderd" alapján szabályozzák a terhességmegszakítást – bár az utóbbi hónapokban a Trump-féle nézetet hangoztatta: "Kaliforniában más lesz az álláspont, mint Ohióban. Ez teljesen rendben van" - mondta.

Miután pedig 2023-ban népszavazáson védték meg Ohióban az abortuszhoz való hozzáférést, a döntéspárti mozgalomról Vance úgy fogalmazott, van abban valami "szociopata," hogy azt üzenik a fiataloknak, "felszabadító megölni a saját gyermekeiket."

Vance jelöltségére reagálva Biden máris Trump klónjának nevezte a szenátort, a kampánya pedig azon kijelentéseit vágta Vance fejéhez, miszerint a "2020-as választáson elcsalták Trump győzelmét", és

ő Mike Pence helyében nem hitelesítette volna az eredményt.

A demokrata elnök kampányfőnöke azt közölte,

Vance azt fogja tenni, amit Mike Pence nem tett meg január 6-án; mindent megmozgat azért, hogy hatalomra juttassa Trumpot és a szélsőséges MAGA-programját, még akkor is, ha ez a törvény megszegésével jár."

Az újdonsült alelnökjelöltet azonban a Trumpról tett múltbéli állításai kísérthetik leginkább.

Vance, miután regényének hála óriási hírnévre tett szert, pár évvel ezelőtt ugyanis rendszeresen bírálta a volt elnököt:

MSNBC plays montage of JD Vance saying he never liked Trump, he never tells the truth, is a total fraud, doesnt care about folks, cant stomach him, and more pic.twitter.com/VQpcGOGM65