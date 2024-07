Hát itt meg mi folyik? Rakétákkal és drónokkal csaptak le nyugati hajókra, komoly károkat okoztak ezzel Oroszországnak

A jemeni húszik nemrégiben közzétették legújabb „sikerükről” készült felvételeiket, amelyen a Chios Lion tartályhajó elleni támadás látható.

Az oroszországi Tuapszéból nyersolajat szállító Chios Lion-t tengeri drón rongálta meg. A hajó lokációs adatai szerint a tanker július 2-án indult el Oroszországból, és július 11-én hajózott be a Vörös-tengerre, mintegy 100 ezer tonna kőolajat szállítva Ázsiába. A Vörös-tengeren való áthaladásáról ugyan nem állnak rendelkezésre adatok, de a július 15-i támadás időzítése és megerősített helyszíne, összhangban van azzal a sebességgel és iránnyal, amelyben a tartályhajó haladt – áll a BBC elemzésében.

Yemeni Houthis attacked two tankers carrying Russian cargo. The tanker CHIOS LION, carrying crude oil from Tuapse, was damaged by drones. The tanker BENTLEY I, heading to Shanghai from Taman, was attacked by surface boats and an unmanned vessel, and may have been hit by a pic.twitter.com/R3H7PtwbrM