Kényszerű döntést hozott meg Joe Biden, miközben gyűlnek a feje felett a viharfelhők

Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden; az elnök lemondta szerdai kampányprogramját - közölte a Fehér Ház. Eközben az amerikai Kongresszus két házának demokrata vezetője a Demokrata Párt elnökjelölő konvenciójának elhalasztását sürgeti, Adam Schiff befolyásos demokrata képviselő pedig visszalépésre kérte Joe Bident a jelöltségtől szerdán.

Lemondta a programját az elnök

A közlemény szerint az elnök be van oltva és az ismétlővakcinát is megkapta, ezért tünetei enyhék, de hazautazik Delaware állambeli otthonába, ahol karanténba vonul. Ez alatt az idő alatt is ellátja hivatali teendőit, a Fehér Ház pedig rendszeres tájékoztatást ad az elnök állapotáról - közölte elnöki hivatal szóvivője.

Kevin O'Connor az elnök orvosa arról számolt be, hogy Joe Biden szerdán többi között általános rossz közérzetre, valamint köhögésre és felső légúti tünetekre panaszkodott, ami után elvégezték a tesztet. Hozzátette, hogy megkezdték a gyógyszeres kezelést is.

Joe Biden Nevada állambeli kampányútját szakította meg miután a COVID-19-teszt pozitív lett.

Az újraválasztásáért induló elnök helyi idő szerint szerda délután a latin-amerikai származásúak fontos szervezete, az Unidos gyűlésén tartott volna beszédet Las Vegasban. Az eseményt lemondták.

Gyűlnek a viharfelhők Biden feje felett

A szenátus többségi vezetője, Chuck Schumer szenátor és a képviselőházban kisebbségben politizáló demokratákat vezető Hakeem Jeffries képviselő szerdán egyeztetett, ami után azt javasolták, hogy Joe Biden elnökjelöltsége körül felmerült kérdések miatt halasszák el a jelölést véglegesítendő elnökjelölő konvenciót. Ezt az eredeti tervek szerint augusztus 19-22. között tartanák Chicagóban.

A Demokrata Párt vezetése szerdán azt is közölte, hogy változatlanul virtuális szavazást tart szükségesnek, hogy előre hozzák és már augusztus elején véglegessé és hivatalossá tegyék Joe Biden jelöltségét. Ennek pontos időpontjáról és részleteiről egyeztetést kezdeményeztek a párt szabályalkotó bizottságával. A javaslat szerint a távszavazást augusztus 1-7. között kellene megtartani.

Ahogyan arról beszámoltunk, az elnökjelöltségtől való visszalépésre kérte szerdán Joe Bident a befolyásos kongresszusi képviselő, Adam Schiff, aki novemberben szenátusi székért indul a választáson.

A kaliforniai politikus közleményt adott ki, amelyben kétségeit hangoztatta afelett, hogy Joe Biden képes-e legyőzni Donald Trumpot novemberben.

A demokraták progresszív szárnyához sorolt politikus a közleményben úgy fogalmazott, hogy egy második Trump-elnökség aláásná az amerikai demokrácia alapjait. Egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Joe Bidennek ideje lenne átadnia a fáklyát, és politikai örökségének megőrzése érdekében hagyni, hogy mások legyőzzék Donald Trumpot a közelgő választáson.

Egy esetben gondolná át a visszalépést

Joe Biden elnök kedden Las Vegasban a BET Newsnak adott interjút, amely során megkérdezték tőle, hogy van-e bármi, ami miatt újraértékelné, hogy versenyben marad-e a következő elnökválasztáson elnökjelöltként.

Biden úgy fogalmazott, hogy akkor értékelné újra, versenyben maradjon-e az elnöki székért,

HA EGY ORVOS KÖZÖLNÉ VELE, HOGY OLYAN EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTBAN VAN, AMELY EZT SZÜKSÉGESSÉ TESZI.

