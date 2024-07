Mi a tényleges helyzet az ukrajnai frontokon? – Megérkezett a brit hírszerzés térképe

A térképen sötétpirossal láthatók a 2022. február 24-e előtt, világos pirossal a teljeskörű háború kirobbanásától kezdve az oroszok által elfoglalt ukrán területek.

Piros nyilak jelzik a jelenlegi orosz támadások helyét és irányát, körökbe rajzolt kis orosz zászlók pedig azt, hogy melyik orosz hadseregcsoport mely területeken tartózkodik.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 19 July 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/u8IZCnd7mq