Szembetalálkozott egy filléres ukrán drón a világrekorder orosz Tyulpannal, videón a következmények

Az ukrán haderő Telegram-oldalán a videóhoz fűzött kommentárban azt írta, az orosz csapatok az aknavető segítségével igyekeztek áttörni, amikor egy drónnal semlegesítették a páncélost.

A felvételen először az látható, ahogy a drón beméri és azonosítja magát az aknavetőt, majd az a pillanat, amikor a pilóta nélküli repülő eltalálja azt. A következő képkockák, amelyek egy másik, távolabbi pozícióból készültek, a robbanásokat és az ukrán dróncsapás következményeit mutatják.

FPV operators from the 3rd Assault Brigade destroyed a Russian 2S4 Tyulpan 240 mm self-propelled heavy mortar in the Kharkiv region. pic.twitter.com/vUQT0SSxLu