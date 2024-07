Több helyen megreccsent a frontvonal: kilométereket haladtak előre az oroszok

A legfrissebb harctéri felvételek alapján a szeverszki szektorban – mintegy meglepetésre – az orosz csapatok elfoglalták Ivano-Darjivka települést. Ez mintegy 3 kilométeres előretörést jelent az eddig ismert frontvonalhoz képest.

Ezzel az orosz erők 8 kilométeres távolságra kerültek Sziverszktől.

Az egykor 10 ezer fős kisváros már régóta a harcok frontvonalában helyezkedik el: 2014-ben rövid ideig a donbaszi szeparatisták kezére került, bár az ukrán ellentámadás hamar kiűzte a megszálló erőket. A népesség elvándorlása azonban ezután elindult. 2022 júliusában az orosz erők megközelítették a települést, de az ukrán ellentámadás megindulásáig nem sikerült elérni és ostrom alá venni.

I edited the map a bit as a source was telling me, Ukrainian troops still have (or had?!) a presence in Western . Will have to wait and see how this develops. #Update

Geolokált felvételek alapján a vuhledári szektorban is jelentős orosz előretörésről számolhatunk be. A Volodimirivkától északra található ukrán erőket a bekerítés fenyegette, ami kikényszerítette a visszavonulást, helyüket orosz csapatok vették át.

Ezzel az orosz erők még egy lépést tettek annak irányába, hogy elvágják a Vuhledárt Kosztjantinivkával összekötő 0532-es főútvonalat. Az ukrán erők kénytelenek az erődváros utánpótlását a nyugatabbra fekvő földutakra áthelyezni, amely ősszel, esős vagy sáros időben megnehezíti az ellátást. Ezen kívül szinte az összes, város körüli taktikai magaslatot is ellenőrzik az orosz csapatok.

Geolocated footage indicates that Russian forces have made major gains in the south Donetsk front. This advance is likely a chain of incremental advances that occurred over the past month. They started off as a series of assaults on the flanks of the Volodymyrivka mines, pic.twitter.com/4sY5WIxvPl