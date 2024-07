Oroszbarát támadókra csapott le a rendőrség Spanyolországban - Sorozatos "terrorista célú" akcióik miatt kerültek célkeresztbe

A hackereket a Baleár-szigeteki Manacorban, valamint a dél-spanyolországi Huelvában és Sevillában vették őrizetbe.

A csendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak az Ukrajnát támogató országok stratégiai infrastruktúráját és szolgáltatásait vették célba túlterheléses kibertámadásokkal.

A hackerek elleni akcióról a rendőrség az X közösségi platformra feltöltött videóban számolt be, amelyen látható, hogy az egyik gyanúsított lakásának falát egy szovjet érából való sarlós-kalapácsos zászló díszítette.

Spanish police have arrested three people suspected of hacking attacks on behalf of Russian security servicesThe detainees are believed to be part of a group of pro-Russian hackers known as NoName057. pic.twitter.com/kLCC96Z4Iw