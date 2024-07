Egyre közelebb engedi magához az EU Oroszország régi szövetségesét – Jelentős katonai támogatás előtt nyílt út

Örményország 10 millió euró értékben kap katonai támogatást az Európai Uniótól. Utóbbi idővel vízummentes utazást is lehetővé tenne az örmény állampolgárok számára.

Az Európai Tanács hétfőn jóváhagyta az örmény fegyveres erőknek az Európai Békekeret (EPF) égisze alatt nyújtandó, 10 millió euró (3,9 milliárd forint) értékű támogatást – derül ki a testület hétfői közleményéből.

Ez az első alkalom, hogy a külföldi katonai és védelmi kiadások finanszírozására létrehozott uniós alapból Örményország is részesül.

A támogatás célja az örmény hadsereg logisztikájának fejlesztése, valamint a civilek fokozottabb védelme katasztrófahelyzet esetén. Emellett erősítené a hadsereg interoperabilitását az esetleges külföldi missziókra, köztük EU-s missziókra történő felkészítés jegyében.

Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő kiemelte: a biztonság egyre fontosabb eleme az EU és Örményország közötti kétoldalú kapcsolatoknak, hozzátéve, a felek kölcsönös érdeke, hogy magasabb szintre emeljék a külügyi és biztonságpolitikai kérdésekről folytatott egyeztetések szintjét. Emellett reményét fejezte ki, hogy Jereván a jövőben részt vesz majd az EU által vezetett műveletekben is.

A volt szovjet tagköztársaság Örményország a kezdetektől tagja a Moszkva által vezetett katonai szövetségnek, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ). Az utóbbi időben azonban kapcsolata megromlott Oroszországgal és a KBSZSZ-szel is, tagságát felfüggesztette, és hamarosan akár a kilépésről is dönthet. Eközben egy éven belül már két közös hadgyakorlatot is tartott az Egyesült Államok és Örményország.

Jereván az Európai Unió felé is közeledik, már az is felmerült, hogy kérvényezni fogják az uniós tagságot. Még ha ez messze is van, Brüsszel hétfőn arról is döntött, hogy

vízumliberalizációt kezdeményez Örményország állampolgárai számára

– írja a Reuters.

Ez azt jelentené, hogy az örmény állampolgárok kisebb utazásokra vízum nélkül is beléphetnének a schengeni övezet területére. Több volt szovjet tagköztársaság – így Moldova, Ukrajna és Grúzia – már részesült ebben a kiváltságban.

Ehhez azonban Örményországnak még bizonyos feltételeket teljesítenie kell. Az örmény média szerint akár évekbe is beletelhet, amíg az örmények megkapják a vízummentességet.

Ez nagyon fontos mérföldkő az Örményország és az EU közötti, közös értékeken és elveken alapuló partnerség elmélyítésében

– reagált a hírre közleményében Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images