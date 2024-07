Gigantikus robbanás történt Izrael szomszédjában - Küszöbön az újabb háború?

A jemeni polgárháború kirobbanása óta a most hétvége volt az első alkalom, hogy az IDF (Izraeli Védelmi Erők) vadászbombázói az ország területét támadták, válaszul az ország nyugati felét uralmuk alatt tartó húszik hétvégi támadására.

Az izraeliek F-15-ös és F-35-ös vadászbombázói az ország második legnagyobb kikötőjét, el-Hudaját támadták (a legnagyobb kikötő, Áden a nemzetközileg elismert kormánnyal jelenleg szövetséges Déli Átmeneti Tanács irányítása alatt áll).

Footage was released earlier today showing Air-to-Surface Missiles launched by F-15 and F-35s of the Israeli Air Force striking several Cargo Cranes at the Port of Al-Hudaydah, during yesterdays Retaliatory Strike against the Houthi Terrorist Group in Western Yemen. pic.twitter.com/V1Mskb00EI