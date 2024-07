Új ragadozók jelentek meg Ukrajna egén: vadászni indultak a Vámpírok

A felvételen ukrán források szerint az látható, amint a VAMPIRE megsemmisít két Sahed-136-os kamikaze-drónt valahol Ukrajna fölött.

New onboard footage of Ukrainian forces using a US-supplied L3Harris VAMPIRE SAM system, seen here hitting multiple Russian Shahed-136 drones with laser-guided APKWS rockets. pic.twitter.com/Gopl7dwj0C