Amerikai elnökválasztás: alig kezdett kampányolni, máris rekordot döntött Kamala Harris

A 81 millió dolláros (közel 30 milliárd forinttal felérő) összeg magában foglalja a Harris-kampányhoz, a Demokrata Nemzeti Bizottsághoz és a további adománygyűjtő szervezetekhez befolyt pénzt. Kamala Harris alelnök elnökjelölti kampánya szerint

ez a valaha volt legnagyobb, egy nap alatt bezsebelt összeg az Egyesült Államok elnökválasztásainak történetében.

Harris alelnök beözönlött támogatása pontosan azt a fajta alulról jövő energiát és lelkesedést képviseli, ami választásokat nyer

- kommentálta Kevin Munoz kampányszóvivő, aki közösség oldalán arról számolt be, hogy hétfő estig már 100 millió dollár gyűlt össze, a felajánlások 62%-a pedig első alkalommal adományozóktól származik.

$100 million by Monday evening, and 62% of donations being first-time donations to the campaign https://t.co/wgXHfuIstZ