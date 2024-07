Amerikai elnökválasztás: gyakorlatilag eldőlt Kamala Harris jövője

A kaliforniai küldöttség Nancy Pelosi volt házelnök javaslatára döntött arról egyhangúlag, hogy beállnak Kamala Harris demokrata alelnök mögé. Harris vasárnap jelentette be, hogy "szándékában áll kiérdemelni és elnyerni" pártja jelöltségét, miután Joe Biden amerikai elnök bejelentette: visszalép a 2024-es jelöltségtől, és maga helyett alelnökét ajánlja a választók figyelmébe.

Statement from Vice President Kamala Harris on becoming the presumptive Democratic nominee for President pic.twitter.com/2vp84d5Bie