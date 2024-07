Kiszivárgott: vakcinakritikus ellenfelére bízta volna az egészségügyet Trump a következő kormányában?

A Donald Trump és Robert F. Kennedy Jr. közötti egyeztetések a volt elnök ellen július 13-án elkövetett merényletkísérlet után kezdődtek,

de nem vezettek megállapodáshoz,

mert Trump környezetében aggályok merültek fel afelől, hogy politikai támogatásért cserébe jövőbeli állást ígérjenek Kennedynek - számoltak be a névtelenséget kérő személyek.

Csak annyit mondok, hogy bármelyik politikai pártból bárkivel hajlandó vagyok egyeztetni, aki a gyermekek egészségéről és arról akar beszélni, hogyan lehet véget vetni a krónikus betegségek járványának

- mondta Kennedy hétfőn egy interjúban, hozzátéve, hogy Trump nyitottabb volt felé, mint a demokraták. Utóbbiak szerinte "ehelyett milliókat különítettek el arra, hogy megpróbálják megzavarni a kampányomat."

Egy hete Kennedy fia publikált egy videót Trump és apja privát telefonhívásáról, amelyet azzal a szöveggel hozott nyilvánosságra, hogy "íme Trump, ahogy elmondja a valódi véleményét apámnak a gyerekek oltásáról." A volt elnök a videón arról értekezik, hogy egyes "hatalmas" oltásokat, melyek "úgy néznek ki, mintha egy lónak szánták volna", nem csecsemőknek kellene beadni.

A video of Trumps call with RFK Jr. was leaked - Trump talks about vaccines, tells RFK Jr. doing something with him would be big, mentioned his call with Biden and said the bullet was like the worlds largest mosquito.RFK Jr apologized for the leak. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W