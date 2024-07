Nagyon kínos: hirtelen lángra kapott és elsüllyedt az indiai haditengerészet egyik hadihajója – Ez már nem az első eset

A tűzeset következtében a hajó majdnem felborult és ferdén állt meg. Egy fiatal tengerész eltűnt, és az Indiai Haditengerészet vizsgálatot indított a tűz okának kiderítésére. A hajót jelenleg átépítik, hogy helyreállítsák a károkat.

Az indiai haditengerészet szóvivője elmondta, hogy bár a tűzoltók erőfeszítései ellenére a hajó bal oldalára dőlt, minden személyt megtaláltak egyetlen eltűnt tengerész kivételével, akinek keresése folyamatban van. A fedélzeten tartózkodó tisztek és matrózok pontos száma még nem ismert az átépítési munkálatok miatt. Az utómunkálatok során fertőtlenítési ellenőrzéseket végeztek, hogy felmérjék a maradék tűzveszélyt.

Az eset kísértetiesen emlékeztet egy 2016-os balesetre, amikor az INS Betwa rakétafregatt dokkolás közben stabilitásvesztés miatt felborult.

Az INS Brahmaputra egyike a Brahmaputra-osztályú fregattoknak, amelyeket 16A projektként is ismernek. Ezeket a fregattokat indiai tervezés alapján építettek, továbbfejlesztve a korábbi Godavari-osztályt. A kolkatai Garden Reach Shipbuilders and Engineers vállalat gyártotta le ezeket, amelyek közé tartozik még az INS Betwa és INS Beas is. Az ilyen fregattok jellemzői közé tartozik a 126,5 méteres hosszúságuk, 14,5 méteres szélességük és 4,5 méteres merülés. Teljes terhelés mellett a vízkiszorításuk 3850 tonna. Hajtásukat Bharat Heavy Electricals Limited gőzturbinái biztosítják, amelyek 30 000 lóerőt termelnek és lehetővé teszik akár 30 csomós sebesség elérését is.

Ezeknek a fregattoknak működési hatótávolsága 12 csomós utazósebesség mellett 4500 tengeri mérföldre terjed ki.

Legénységük összesen 313 főből áll, beleértve tiszteket, sorkatonákat és repülőszemélyzet tagjait is. Fegyverzetük Kh-35E hajó elleni rakétákból és Barak föld-levegő rakétákból állnak. Fő fegyverzetük egy 76 mm-es Oto Melara löveg, amelyet AK-630 30 mm-es forgóágyús automata fegyverrendszerek egészítenek ki légi fenyegetések elleni védekezéshez.

