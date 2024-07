Olyan légvédelmi rendszert villantott a NATO, amely örökre véget vethet a drónok aranykorának

Úgy néz ki, jól halad a brit légvédelmi lézerfegyver-fejlesztési program: már sikerült olyan prototípust építeni, amely egy Wolfhound típusú páncélozott járműről működik, tehát önjáró. Erről videót mutatott be a brit védelmi minisztérium.

A brit védelmi minisztérium már több éve dolgozik légvédelmi lézerfegyverek kifejlesztésén: a kérdés az orosz-ukrán háború miatt különösen fontossá vált, hiszen igencsak komoly pénzügyi aránytalanságot eredményez az, hogy Oroszország párezer dolláros drónjait több mint egymillió dolláros rakétákkal lövöldözi le Ukrajna.

A brit lézerfegyver-projekt legnagyobb előnye a rendszer költséghatékonysága lenne: egyetlen drón lelövése alig 10 pennyből megoldható lenne. Jelenleg több lézerfegyvert is fejleszt a brit védelmi minisztérium, a Land Laser Directed Energy Weapon (Szárazföldi Lézeres Közvetlen Energiájú Fegyver – LDEW) program lényege egy olyan fegyver fejlesztése, amely szárazföldi járművekre szerelve is képes az ellenséges drónok megsemmisítésére.

Az LDEW-program nemrég eljutott olyan fejlettségi szintre, hogy London bemutatót tudott tartani a fegyver képességeiből: egy Wolfhound-páncélosra szerelt lézerfegyverrel lelőttek egy olyan drónt, amely igencsak hasonlított az orosz Geran / Sahed nagy hatótávolságú kamikaze-robotgépeire.

idget type="twitter" caption="Trials of a new laser fitted to a Wolfhound have been completed by , and industry partners.The laser can neutralise targets at distances in excess of 1km for only 10p a shot, less than a cup of tea.