Rém egyszerű megoldás hozhatja el az orosz-ukrán háború sztárfegyvereinek alkonyát

Két ukrán mérnök gyakorlatilag egy garázsban fejlesztette ki az „Égi erőd” koncepcióját, amely be tudja mérni a kisméretű drónokat is, majd információkat küldenek a csapatoknak, akik aztán lelövik az eszközöket. A megoldás egyszerű: egy póznára mikrofont és egy mobiltelefont helyeznek ki pár méteres magasságba, ahonnan szemmel tartják a pilóta nélküli eszközöket. A fejlesztés az egyszerűsége mellett nagyon is hatékony. Jelenleg mintegy 9500 ilyen apró készüléket szórtak szét, majd az információkat egy központi számítógépen szintetizálják.

A tisztított adatokat aztán a mobil egységekhez juttatják, akik így szemmel tudják tartani és ki tudják iktatni a drónokat.

A rendszer mellett szól az olcsósága is, egyetlen szenzor kihelyezése mindössze 4-500 dollárba kerül. Egy jelentős hálózat kiépítése olcsóbban kijöhet, mint néhány Patriot rakéta. A fejlesztőket Németországba is meghívták, hogy ott is mutassák be a fejlesztést. Az akusztikus érzékelőkkel más országok is kísérleteznek, Románia is tervezi a telepítését. Pont a kedvező ára lehet az egyik legfontosabb szempont, mivel nemrégiben az Egyesült Államok is elborzadva konstatálta, hogy gyakran millió dolláros rakétákkal iktattak ki néhány ezer dolláros eszközöket, amelyeket a húszi lázadók lőttek ki.

Címlapkép forrása: Andriy Andriyenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images