Ritkán látott felvétel: ukrán MANPADS kapott telibe egy orosz repülőgépet, semmi sem maradt belőle

Míg a háború kezdetén több videót is láthattunk arról, hogy ukrán katonák amerikai MANPADS-ek segítségével lövik le az orosz harci repülőgépeket – legfőképp alacsonyan repülő Szu-25-ös csatarepülőgépeket -, addig ez mára szinte teljesen kikopott a harctéri felvételek közül. Ennek főként az az oka, hogy Moszka, látván a veszteségeket, kevesebb fronthoz közeli bevetéssel operál a légierő esetében.

Ez esetben úgy látszik, Oroszország felrúgta az óvatoskodást, és beküldött két, párban repülő Szu-25-ös csatarepülőgépet. Az ukrán 110. dandár pedig tüzet nyitott a merevszárnyú gépekre, a videó második felében pedig látszik, az egyik esetében sikeres találatot könyvelhettek el.

MANPADS missile launch on the Russian Su-25. By the 110th Brigade of Ukraine. Today. P.S: The aircraft was downed. Russian source associated with Russian military aviation confirmed the loss. According to Russians the pilot survived and was evacuated. https://t.co/E1uUFk2LV5