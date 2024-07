Több mint egy év kellett, de kilőtték a titokzatos román fegyverrendszert Ukrajnában

A fényképek készítését még 2024 májusára datálják, de a közösségi médiában most jelentek csak meg a felvételek. A képeken egy teljesen kiégett, román gyártmányú APR-40 rakéta-sorozatvető látható.

First documented loss of a rare, () Romanian-made APR-40 122mm multiple rocket launcher in service of the () Armed Forces of Ukraine.Photos dated May 2024, emerged only now. pic.twitter.com/AonhFMQxxQ