Trump elleni merénylet: ha nem mond le, a Kongresszus távolíthatja el a kudarcot vallott vezetőt

A dél-karolinai Nancy Mace által jegyzett előterjesztés arra kényszeríti a kongresszusi elöljárókat, hogy két törvényhozási napon belül szavazásra bocsássák a Kimberly Cheatle alkotmányos vádeljárás alá vonását célzó határozatot. Mace azután tette meg ezt a lépést, hogy a képviselőház Felügyeleti Bizottsága tegnap heves hangnemben hallgatta meg Cheatle-t.

A titkosszolgálat szent feladata, hogy megvédje nemzetünk vezetőit. Július 13-án kudarcot vallottunk

- vallotta be Cheatle, majd teljes felelősséget vállalt az ügynökség minden biztonsági mulasztásáért, jóllehet a lemondását nem nyújtotta be.

MUST WATCHMACE: So, Director Cheatle, I have a series of questions. I want very specific answers Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my five minutes to draft your resignation letter? Yes or no?CHEATLE: No. Thank you. pic.twitter.com/kRT8pC5PQ4