Amerikai elnökválasztás: bejelentést tett Joe Biden, elmondja, miért lépett vissza

Joe Biden három nappal ezelőtt bejelentette, mégsem indul a 2024-es elnökválasztáson, és maga helyett alelnökét, Kamala Harrist támogatta. Akkor az elnök azt ígérte, a héten még szólni fog az amerikai nemzethez ez ügyben.

Biden ennek megfelelően tegnap a közösségi oldalán arról posztolt, hogy szerda este az Ovális Irodában fog felszólalni arról, hogy "mi vár rá" az elnöki ciklusa hátralévő részében, és

hogyan fogja "befejezni a munkát az amerikai népért."

Az elnök kedden kora délután hagyta el Delaware államot, miután közel egy hétig karanténban tartózkodott a Rehoboth Beach-i otthonában koronavírus-fertőzés miatt. Biden legutóbbi tesztje negatív lett a vírusra, és a tünetei is megszűntek - derült ki orvosa, Kevin O'Connor kedden közzétett leveléből.

It's great to be back at the White House. pic.twitter.com/f2HLk1Jp3O