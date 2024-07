Amerikai elnökválasztás: Kamala Harris nem habozott, máris beleállt Donald Trumpba

"A Fehér Házba vezető út Wisconsinon keresztül vezet" - mondta Kamala Harris a tömegnek, utalva arra, hogy a billegő államot Donald Trump 2016-ban megnyerte, de Joe Biden 2020-ban visszahódította tőle más középnyugati államokkal egyetemben.

Harris megismételte, hogy szerinte

Biden elnökként egyetlen ciklus alatt túlszárnyalta a legtöbb olyan elődjét, akit újraválasztottak egy másodikra is.

Az alelnök emellett emlékeztetett a kaliforniai ügyészi múltjára, amelyet szembeállított Trump bírósági ügyeivel és elítélésével. Mint mondta,

mindenféle elkövetővel szemben felvettem a harcot: hitelezőkkel, akik nőket bántalmaztak, svindlerekkel, akik fogyasztókat vertek át, csalókkal, akik a saját hasznuk érdekében megszegték a szabályokat.

Majd hozzátette, "hallgassanak rám, amikor azt mondom, hogy ismerem Donald Trump típusát."

Vice President Harris: In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? A country of freedom, compassion, and the rule of law? Or a country of chaos, fear, and hate? We each have the power to answer that question pic.twitter.com/GWeEOVT1WS — Kamala (HQ) July 23, 2024

Harris a Reuters tudósítása szerint kiemelte, "Donald Trump visszafelé akarja vezetni az országunkat." Ezután feltette a kérdést, miszerint

a szabadság, az együttérzés és a jogállamiság országában akarunk-e élni, vagy a káosz, a félelem és a gyűlölet országában?

Az 59 éves alelnök, aki első színesbőrű nőként indulhat a novemberi elnökválasztáson, kijelentette:

Meg fogjuk állítani Donald Trump szélsőséges abortusztilalmait, mert bízunk abban, hogy a nők dönthetnek a saját testükről, és ne a kormányzat mondja meg nekik, mit tegyenek.

Vice President Harris: Trump and his extreme Project 2025 agenda... Can you believe they put that thing in writing? Read it. Its 900 pages. When you read it, you will see Donald Trump intends to cut Social Security and Medicare, give tax breaks to billionaires, end the pic.twitter.com/msliYcmLuh — Kamala (HQ) July 23, 2024

A volt kaliforniai szenátor szerint Trump és a Project 2025 tervezete

gyengíteni fogja a középosztályt,

mert a republikánus exelnök csorbítaná az állami társadalom- és egészségbiztosítási programokat, és adókedvezményeket nyújtana a milliárdosoknak és a nagyvállalatoknak, amit "a dolgozó családokkal fizettetne meg."

Harris energikus fellépése és a tömeg állandó ovációja a beszámolók szerint

szembetűnő ellentétben állt Biden korábbi, visszafogottabb rendezvényeivel.

Címlapkép: Kamala Harris alelnök beszél egy wisconsini kampányrendezvényen 2024. július 23-án. Címlapkép forrása: Sara Stathas for the Washington Post via Getty Images