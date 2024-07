Eddig még nem látott fordulat lehet az ukrajnai háborúban: nagyon érdekes adatok jöttek

Az elemző már a 2022-es invázió kitörése óta folyamatosan gyűjti azokat az információkat, amelyeket aztán grafikonokon ábrázol. Ezeken havonta követhetőek nyomon az orosz típusok szerinti harckocsiveszteségek. Vereker csak azokat a találatokat listázza, amelyek bizonyíthatóak, így valamilyen felvétel is készült a jármű megsemmisítéséről. A számokból az is feltételezhető, hogy Moszkva ebben a hónapban is újfent legalább 100 körüli harckocsit fog veszíteni, mivel még egy hét hátra van júliusból és már 64 darabos a lista.

1) This month so far, over a quarter of all Lost Russian tanks are the very old T-62 Type! (visually confirmed by ) 26.5% In this graph I have added this month's losses to a 3-month rolling average by type. @WarSpotting