Egyre többet sürögnek az amerikai B-52-esek Oroszország körül: készenlétbe helyezték a Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétákat

A közlemény szerint a Jarsz rakétaegységek akár a 100 kilométeres menetelést is gyakorolják, valamint az egységek védelmét, a szétterülést és az álcázást is egyben. A jelentés szerint a gyakorlatok a Volga folyó medencéjében, Moszkvától mintegy 700 kilométerre zajlanak. A kidolgozott műveletek része, hogy nehezen járható, erdő terepre helyezzék át a legfontosabb alakulatokat, ezzel is az elrejtőzésre koncentrálva.

Az RSz-24 Jarsz rakétarendszerrel végrehajtott gyakorlatok azért számítanak különlegesnek, mivel ez számít kétségkívül Oroszország stratégiai védelmi képességeinek sarokkövének.

Mind mobil, mind silóalapú szilárd hajtóanyagú interkontinentális ballisztikus rakétákkal rendelkezik. A rendszer egy teherautóra szerelve működik, ennek köszönhetően gyorsan lehet változtatni a pozícióját. Az elérhető információk szerint több rakéta akár 11 ezer kilométeres távolságban képes eltalálni a célpontot. Az ehhez hasonló gyakorlatok száma megnövekedett a Jarszokkal, amióta Moszkva 2022 februárjában Ukrajna lerohanása mellett döntött.

A 2024 júliusi gyakorlatok hátterében az is áll – bár ezt egyik fél sem erősítette meg –, hogy egyre gyakrabban bukkannak fel az amerikai B-52-es bombázók az orosz területek közelében. Július 21-én például az Egyesült Államok egyik B-52H járműve Romániában landolt, amit történelminek nevezett Bukarest és Washington is. A nagy hatótávolságú csapásmérő repülőgépek egy másik példánya a Barents-tengertől egészen a Fekete-tengerig repült, gyakorlatilag végig párhuzamosan az orosz határral. A hírek szerint vasárnap az orosz egységek be is fogták az egyik B-52-est és vadászgépeket is indítottak az elfogására, az amerikai gép végül megváltoztatta a repülési irányát. A NATO közleménye ennek az ellentétét állítja, szerintük a jármű egyáltalán nem változtatott semmit az útvonalán. Az EurasianTimes szerint a hasonló repülések azt az üzenetet közvetítik, hogy

az új NATO-tagállamok – így Finnország és Svédország – mélyebb integrációja elkezdődött a katonai szervezetbe.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images