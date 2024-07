Elkészült az első magyar gyártmányú Lynx lövészpáncélos

Legördült a zalaegerszegi gyártósorról a Magyar Honvédség első magyarországi gyártású Lynx KF-41 gyalogsági harcjárműve - jelentette be a honvédelmi miniszter szerdán Zalaegerszegen, a Rheinmetall gyárában tartott rendezvényen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a Lynx "egy másik univerzum a BTR-ekhez képest" a Magyar Honvédség kötelékében. Egy olyan harceszköz, amely képes felvenni a küzdelmet a világon bárhol a szövetségeseken kívüli összes harcjárművel, akár harckocsikkal is.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a csúcstechnológiás eszközök hadrendbe állításához és szükség esetén a harchoz magas szinten kiképzett katonák is kellenek.

A hazai hadiipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a szomszédban zajló konfliktus "újra bebizonyította azt is, hogy hadiipart - harckocsigyártó, lőszergyártó kapacitásokat - nem lehet rögtönözni", ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség.

A miniszter kifejtette: a hadiipari üzemeket be kell illeszteni a nemzetgazdaság szövetébe, a kutatás-fejlesztés eredményeit pedig a civil szféra számára is elérhetővé kell tenni.

A honi hadiipar már most is komoly, a nemzetközi színtéren is kimagasló teljesítményre képes. Az itt épített Gidránok, a különféle drónok a világ élvonalába tartoznak, a napokban átadják a várpalotai lőszergyárat is

- jegyezte meg.

Hozzátette, Magyarország törekvése az, hogy a hadiipar le tudja gyártani a hadsereg minden szükséges felszerelését, ehhez azonban megbízható és kiszámítható partnerekre van szükség. Ezen a területen főleg a Rheinmetall partnerségét méltatta.

Björn Bernhard, a Rheinmetall járműrendszerek üzletágának vezérigazgatója közölte: a jövőben Zalaegerszegen gyártják majd a harcjárművek egyéb változatait is, így egyebek mellett parancsnoki és felvezető járműveket, illetve mentőt is.

Mindezen túl új légvédelmi rendszert is fejlesztenek, ami tovább növeli a magyar honvédelem erejét és Európa biztonságát.

Paul Walf, a Rheinmetall Hungary vezérigazgatója elmondta: Európa jelenleg legmodernebb, fejlesztő és tesztelő kapacitással is rendelkező gyárában évente több mint 100 járművet képesek gyártani. Jelenleg több mint 220 dolgozót foglalkoztatnak, de a következő években további 200 magyar alkalmazott felvételét tervezik még.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd