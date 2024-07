Kétfrontos háborúba keveredhet Izrael? – Újabb ország kezdte el lőni Jeruzsálemet

A tavaly októberi terrortámadás után kirobbant izraeli-palesztin háború Jeruzsálem szemszögéből meglehetősen zökkenőmentesen indult: bár az Irán által vezetett „Ellenállás tengelye”, azaz a Hezbollah, a szír és iraki milíciák, illetve jemeni húszi lázadók is indítottak rakéta- és dróntámadásokat a zsidó állam ellen, a konfliktus kezdeti szakaszában ezek az akciók inkább apró kellemetlenségnek, mintsem valós veszélynek tűntek az izraeli hadvezetés számára. A gázai invázió elhúzódásával azonban kezdetben Jordánia, most pedig Jemen irányából is egyre gyakoribbak, ráadásul veszélyesebbek a belövések. Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy mekkora az esély arra, hogy Izrael elszórt légitámadásoknál aktívabban is beszálljon a jemeni polgárháborúba.