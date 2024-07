Kiderült: volt pár ordító jele annak, hogy merénylet készül Donald Trump ellen

Az internetről, Google-n keresztül próbált információkat szerezni Donald Trump merénylője a tervezett gyilkosságról – mondta kongresszusi meghallgatásán Christopher Wray, az FBI igazgatója a New York Times szerint.

Wray azt mondta: a lövöldöző „ráfókuszált” Donald Trumpra és a közelgő kampányeseményre internetes kereséseken keresztül, illetve rákeresett arra is, hogy milyen messze volt Kennedy elnöktől gyilkosa, Lee Harvey Oswald.

Ez elég fontos dolog, tekintve az elmeállapotát”

– mondta Wray meghallgatásán.

Arra is kitért, hogy a lövöldöző többször is meglátogatta Trump kampányeseményének helyszínét, mielőtt a rendezvényre sor került volna, egyszer még egy drónt is röptetett a terület fölött.

Donald Trumpra egy 20 éves helyi férfi, Thomas Crooks lőtt rá. Trump a fülén sérült meg, a merénylőt lelőtte a Titkosszolgálat. A hatóságok még mindig nem tudják, pontosan miért akarta Crooks megölni a volt elnököt.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images